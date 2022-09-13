以生乳捲聞名的亞尼克，首度聯手與Dior、YSL、勞斯萊斯齊名頂級奢侈品「Weiss巧克力」，將法國EPV精品認證巧克力入北海道奶霜，並包入一整條72％生巧克力，打造「Weiss生巧克力生乳捲」，號稱入口即融，並推出限時優惠活動。

亞尼克將Weiss72％黑巧克力融入清爽的北海道奶霜，帶出香醇迷人的巧克力牛奶滋味，口感醇厚絲滑搭配Q彈泡芙蛋糕，多層次巧克力風味帶出細膩滋味。隨享卡卡友可於門市寄捲補差額100元提領，相當折扣高於17％，寄捲還有轉贈功能，生日、送禮APP操作十分方便。

品牌自推出會員「隨享卡」已七週年，為感謝50萬卡友支持，繼「寄捲服務」、「寄捲轉贈」服務後，今年更推出「自動加值」新服務，10月31日前首次綁定使用自動加值達2000元以上，儲值隨享卡即回饋紅利3％，另外再加碼50元寄捲套餐折價券，享最高回饋4％。此外，卡友單筆消費淨額滿3300元，加碼送紅利100點，一點等於一元，點點變現金。