朱延平（右起）、李永得、湯蘭花分享民族電影的魅力。（海鵬提供）

李永得曾催生由溫昇豪（右）、楊謹華主演的客語電影《一八九五》。（海鵬提供）

70歲台灣女星湯蘭花擔任「2022世界民族電影節」宣傳大使，13日與導演朱延平、文化部長李永得等人出席影展記者會，許久未露面的湯蘭花，1969年憑電影《負心的人》紅極一時，之後息影從商30年，在老鄰居朱延平的牽線下才又重返幕前。

問兩人未來有無合作可能？朱延平搖手笑說自己出道時湯蘭花已是大明星，即使退休事業做更大，打趣說：「我預算不夠啦。」不過他也鼓勵湯蘭花再回到演藝圈，說她現在的狀態有經驗、有歷練，是最適合演戲的狀態，並舉例金馬影后陳淑芳跟甫復出的陸小芬兩位資深演員為例，稱現今電影不再只是俊男美女的天下。

湯蘭花息影後財運不減反增，她笑說自己沒有投資理財，卻因為好眼光在竹北買房，房價4年已翻漲2至3倍，曾經是她台北鄰居的朱延平自嘆眼光不如人，也曾跟甄珍一起去過湯蘭花竹北的別墅，形容該住處是綠色豪宅，有假山假水、風景美輪美奐。

不過湯蘭花也分享前陣子疫情大爆發，那2、3年的時間是她身體最差的時候，一度自覺人生要「掰掰」了，原來她從小就患有嚴重氣喘，因為疫情影響都不能出門、不能工作，只能躺在床上，一沒有活動身體就越來越差，加上勞累、負面情緒跟壓力，氣喘變得非常嚴重，「我家前面有1個公園，我竟然連一步都走不了。」

後來湯蘭花轉念，不願拖垮身邊的親友，就開始努力運動找回健康，逼迫自己不可1日偷懶，從早上起床就做床上運動，每天下午5點半在公園走幾千步，也會側拍自己跳舞的影片，她說：「陳凱倫昨天來找我，走在我後面說我背影看起來很年輕。」從體虛舉步維艱，到現在反而被別喊走路不要那麼快。

朱延平也分享自己總算是在疫情下完成電影拍攝工作，他的新片《小子》上個月殺青，幸好自己跟演員陳昊森、李霈瑜（大霈）、黃仲崑是在殺青記者會後才確診，笑說：「大家都倒下了，殺青記者會後黃仲崑確診，我測（快篩）3天都沒事，以為自己是天選之人，直到88節喉嚨很痛，才測出確診，9號下午是陳昊森倒下，這次真的是驚濤駭浪之中過關。」更有感而發表示：「《小子》原本是去年要開鏡，那時候每天500人確診，都不敢開拍，卻是在現在每天8萬人的時候開拍。」