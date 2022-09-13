台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）14日在南港展覽館正式登場，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年全球半導體市場仍是健康的一年，市場規模及資本支出等均創新高，明年雖然成長放緩但仍可望續創新高。

SEMI預估今年全球半導體市場年增逾12％達6,250億美元，其中，全球半導體產業資本支出成長21％達1,855億美元，全球半導體設備市場成長14.7％達1175億美元，全球半導體材料市場年增8.6％達698億美元。

展望明年，SEMI預期明年全球半導體設備市場規模將再成長2.8％達1,208億美元，其中晶圓設備今年市場首度超過1,000億美元。至於材料市場中的晶圓材料今年成長11.5％達451億美元，明年整體材料市場可望再成長2.7％達717億美元。

在台灣半導體市場展望部份，SEMI預估今年台灣半導體總產值將達新台幣4.8858兆元，約折合1,651億美元，較去年成長19.7％。其中，台灣半導體產業資本支出規模今年將成長42.1％達480.35億美元，半導體設備市場年增24.1％達309.5億美元，半導體材料市場年增9.9％達161.7億美元。