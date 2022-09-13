台北市長參選人蘇煥智昨往NCC抗議「媒體邀請辯論只邀請三位特定候選人，有違選舉公平原則」，有媒體以資源有限無法邀請全部候選人辯論；蘇煥智今表示，週四上午10時，前往公廣集團成員華視，除向華視提出抗議、要求重新邀請，未來也將會針對各家媒體的差別待遇行為，向司法單位告發「意圖使人不當選」與違反公職人員110條的行為。

蘇煥智也批評，民進黨自從成立以來，在老三台新聞報導上被消失、被扭曲，相信有經歷過民主化階段的人都有親身體驗！結果民進黨上台之後，公營媒體一樣捧特定候選人，把其他候選人消音，真的是民主沉淪。

蘇煥智指出，根據民視訪問結果，認為在「時間資源有限的狀況下，只能邀請主要政黨或民調高的候選人」，並其他國家也比較少邀請所有候選人舉行辯論會。但從法律面和國際比較案例，邀請所有候選人參與公開辯論才是合法合理，且技術上絕對可行。

蘇煥智表示，從法律來看，現行的公職人員選罷法規定，換言之電視台舉辦「競選議題論政、新聞報導或邀請候選人參加節目」，均「應為公正、公平之處理」，邀請所有候選人，「不得為無正當理由的差別待遇」。

他說，因為「候選人的民調高低或是否主要政黨推薦」並非有差別待遇的「正當理由」。蘇煥智強調，這些不合理的差別待遇，正是造成候選人民調高低的關鍵。

蘇煥智指出，如果違反選罷法相關規定，可以依公職人員選罷法第110條第二項向業者處以處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；而且此一行為也同時構成選罷法第104條規定以其他方法陷市民誤以為只有主要政黨推薦的候選人參選，而妨害市民知的權利，意圖使其他參選人不當選的罪責，可處五年以下有期徒刑。

蘇煥智也以國際案例為例，美國、法國等民主先進國家都會邀請所有的候選人參加電視辯論。鄰近的香港在港版國安法實行之前，立法會選舉都會邀請所有的候選人參與電視辯論，所費時間也約兩個半小時，並沒有比台灣現行的電視辯論會多花出時間成本。

他說，以2016年香港立法會選舉新界東選舉區為例，一共有二十二組候選人同台辯論，同次選舉的香港島選舉區，一共有十五組候選人同台辯論；新界西選舉區，也有二十組候選人同台辯論。而且2017年法國總統候選人第一階段的選舉也是所有的候選人都可以參與。以上的片段都可以輕鬆在youtube上找到。其他如美國共和黨總統黨內初選、柬埔寨國會選舉的公開辯論也是都邀請所有候選人參與。

蘇煥智強調，邀請所有候選人不但有國際案例，增加的節目成本與時間成本也相當有限！台灣的各家電視台如果要辦，「非不能也，實不為也」，一定可以辦得起！對此蘇煥智批評，蔡英文成天說撐香港、民進黨說不要讓台灣變成香港，結果最後台灣在民主選舉的公平性上，竟然輸給香港了。

蘇煥智表示，如果新聞媒體有公平對待候選人報導、給每位候選人公平的辯論機會，民調結果肯定不會和現在一樣！大家每天打開電視新聞看見的台北選情三腳督，根本就是人為刻意塑造的結果！蘇煥智強調，這樣的媒體操作已經有足以觸犯公職人員選罷法第104條「意圖使人不當選」的罪嫌。