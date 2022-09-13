日勝生、中鼎集團合作成立的特許公司「寶鼎再生水」於今（13日）與第一金（2892）旗下第一銀行等8家金融機構完成10年期新臺幣29.3億元聯貸案簽約。該聯貸案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、土地銀行共同主辦，另有農業金庫及上海銀行參貸，聯貸資金主要用於投資桃園北區水資源回收中心再生水興建、移轉、營運(BTO)計畫之興建成本及開立履約保證金保證書所需。

第一銀行積極將ESG(環境、社會、公司治理)結合經營策略，因應氣候變遷下的缺水危機，並順應全球循環經濟及永續發展趨勢，支持桃北再生水廠的興建，促進臺灣循環經濟發展。

日勝生集團子公司日鼎水務具桃園北區水資中心BOT計畫污水處理廠興建運轉實績，並於2021年獲得財政部促參司「金擘獎」肯定；中鼎集團具國際級綠能工程經驗，以及行政院核定11座再生水示範廠的第1、2件高雄鳳山及高雄臨海再生水廠開發完工實績。

日勝生及中鼎集團攜手以寶鼎再生水共同開發臺灣北部第一座再生水廠BTO案，將以日鼎水務運營的桃園北區水資源回收中心，與本BTO計畫再生水廠做最佳整合，第一期預計2025年興建完成，每日產出4萬公噸以上再生水，並建設輸水管線約29.92公里(含航空城輸水管線擴建約3.3公里)，分別供水至觀音工業區、桃園煉油廠、南亞塑膠(管線自行埋設)，以綠色材料、綠色工法打造，並建設銀級智慧綠建築管理中心，目標為提升桃園地區水資源調度彈性及產業用水之穩定度，提升再生水使用比例、減輕民生用水壓力。該計畫再生水廠未來擴建後之總供水量將達每日11.2萬噸，輸水系統計畫預期可延伸至航空城產業專區及大園工業區。