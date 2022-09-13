桃園市13日新增4519例本土個案，衛生局長王文彥說明，今天個案數較昨12日上升67.43％，其中65歲以上個案占8.92％、18歲以下個案則占21.55％，提醒民眾連假後疫情恐會升溫，須落實防疫措施並儘速接種疫苗。

王文彥呼籲，BA.5變異株傳染力強，連假後疫情可能升高，市民務必持續落實個人衛生，完整接種疫苗，持續遵守戴口罩、勤洗手、與不特定人士保持社交距離的防疫規定，如出現疑似症狀，要儘速快篩及就醫，特別是高齡者罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病確診者為重症死亡高風險族群，應遵照醫囑服用抗病毒藥物。

王文彥表示，昨天（12日）於12處社區接種站全天開設莫德納疫苗接種專案，總計有2492人完成接種，後續將再規畫開設社區接種站，月底前各區衛生所也會針對嬰幼兒族群增開夜診及假日診提供疫苗接種服務，方便各年齡層民眾完成疫苗接種，相關接種資訊，民眾可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢合作醫療院所。

盤點桃園市居家照護辦理情形，王文彥說，目前在案數共2萬7616人，照護案件累計65萬1916人，已完成64萬7452人，累計完成率約99.3％。截至13日止，桃園專責ICU開設38床、收治28人、空床數10床；專責病房539床，收治247人，空床數292床，收治比率約45.8％，目前醫療能量充足。