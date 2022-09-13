慈濟慈善基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻，也勸他也不要浪費力氣，時任衛福部長陳時中因此挨轟。慈濟12日也發出聲明，去年購買BNT疫苗是各界的期待與多方的支持，才能一一解決過程中的各項程序與問題，感恩政府流程上依法協助，同時也感謝總統蔡英文成就圓滿此事。對此，媒體人逆風的烏鴉今（13）日就在臉書上表示「這個感謝，本身就很微妙，是不合常理的」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上直言，關於慈濟執行長發言再度引爆「蔡政府卡疫苗」的風波，綠營朋友試圖用台積電和慈濟都「感謝政府協助」來洗白，其實是徒勞無功的。逆風的烏鴉直言「更進一步看，這個感謝，本身就很微妙」。逆風的烏鴉質疑「有誰在聽過，做好事捐錢捐物資的人，『感謝』對方讓自己捐的？」逆風的烏鴉更說，去年台灣當疫苗乞丐的時候，美國、日本還有立陶宛都捐疫苗給台灣，台灣表示感謝，但有哪一個國家「感謝」台灣讓他們捐疫苗嗎？九二一大地震、八八風災的時候國內外捐款，有哪個捐款者「感謝」政府讓他們捐的嗎？「沒有，因為這個感謝是不合常理的」。

逆風的烏鴉更假設，「某個地方淹大水，人民哀鴻遍野；有個員外要捐錢捐糧捐物資給百姓，沒想到縣太爺不讓了。你捐了，豈不是證明我很無能？然後你想幹嘛？是想捐東西來創造自己好名聲好把我取代嗎？而且給你捐成了，我怎麼哄抬物價，怎麼從中包私囊？於是捐來的東西就被卡住了」。

逆風的烏鴉接著說，「但捐東西的員外急了，只好和縣太爺談。縣太爺勉為其難同意他捐，但要員外特別感謝一下縣太爺，好讓縣太爺可以居功。於是，員外捐了東西，還不忘感謝一下縣太爺英明神武，幫大家募集物資，員外只是拋磚引玉云云」，逆風的烏鴉更直言，「那些企業、宗教團體的『感謝』，大概就是這麼一回事」。

最後逆風的烏鴉指出，「該探究的問題是：到底啥情況，會需要『感謝政府協助』讓人做好事吧...」所以，用感謝協助來證明政府「讓慈濟捐」，只是反證在這件事情上，逆風的烏鴉認為「政府其實是扮演惡霸的角色吧」。