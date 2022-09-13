遠見《哈佛商業評論》雜誌主辦「目的與獲利 ESG差異化的致勝策略」論壇，邀請哈佛商學院企管講座教授喬治．塞拉分跨國連線談國際ESG趨勢，信義企業集團、台灣默克集團、中華電信、台大管理學院領導人到場交流皆指出「目的與獲利不衝突」其中，信義企業集團創辦人周俊吉於40年前即寫下立業宗旨「促進國內房市交易安全，促進良好就業環境及獲取適當利潤」，以「企業倫理」跨時空呼應最新ESG趨勢。

喬治．塞拉分出版「目的與獲利：ESG大師塞拉分的企業永續發展策略」一書，此書被譽為企業實踐ESG的最佳指南，他也於論壇中強調「企業的社會使命，是決定競爭力的差異化關鍵」，而如何以創新角度實踐ESG？塞拉分表示，需要去除中央化的永續決策模式，讓「組織裡每一個部門都有永續思維、每一名員工都是永續大使。」

信義企業集團創辦人周俊吉、中華電信總經理郭水義、台灣大學管理學院院長胡星陽則就「目的與獲利 ESG差異化的致勝策略」進行對談；中華電信與台大各自在ESG領域努力，中華電信以資通訊服務守護長者、社會創新做科技防疫，並是全球電信產業首家通過「TCFD氣候相關財務揭露建議書符合性查核」，獲最高等級「第五級：優秀(Excellence)」的成績，「打造低能耗、有幸福感的企業」。

而台大成立「大學社會責任推動中心」，更擬定2028年達成碳中和50%、2048年完全碳中和的目標，邁向「永續大學」，管理學院也培養台灣ESG人才，台大管理學院院長胡星陽表示，台大學生教中學生程式設計、教國小生做簡報說故事，讓大學生可發掘自己的價值，並貢獻台灣的城鄉學習落差。

ESG國際大師論壇，由哈佛商業評論執行長楊瑪利(由右至左)、信義企業集團創辦人周俊吉、中華電信總經理郭水義、台大管理學院院長胡星陽交流ESG致勝策略。（圖/信義房屋提供）

企業應如何創造ESG的差異化策略？信義企業集團創辦人周俊吉表示，40年創業初即把要做的事情想清楚「消費者、就業者、社會需要怎樣的企業？」有了明確的立業宗旨才開始營運，將「企業倫理」融入經營核心，「以企業為主體，針對各利害關係人從事合宜行為，建立適當關係，實踐企業社會責任。」

周俊吉說，而當有這樣的核心思想，再招募認同理念的人才，並培訓教育，第一線業務在服務顧客時，就不會只想到利益，而是會去思考如何幫助顧客成就家業夢想，這樣的正面能量落實至社區，成為台灣生命力轉動的最大動能。

周俊吉也肯定「目的與獲利」一書表示，作者研究數千家公司找到實證證明，ESG在全球浪潮下已不得不做，台灣企業可以科學方法落實，第一階段可將ESG作為評核表趨吉避兇，第二階段則逐步執行，任何企業都可加入減碳、永續行列。