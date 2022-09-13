臺南市政府13日偕同光陽集團執行長柯俊斌於永華市政中心舉辦臺南菜市好禮抽獎三重奏活動頒獎典禮，黃偉哲市長親自出席並致贈安全帽予兩位電動機車幸運得主，期許「在台南開心玩，平安歸」。

黃偉哲市長表示，為期六週的臺南菜市好禮抽獎三重奏活動」計有六個傳統市場參與，經統計約創造增加800萬消費額，成功促進市場買氣。感謝光陽工業響應低碳城市理念，贊助的兩臺i-One電動機車作為活動頭獎，13日頒出的頭獎分別由在六甲公有零售市場消費的顏小姐和在新營第一公有零售市場消費的林先生獲得，向兩位幸運兒道喜，此也感謝東菜市、六甲、善化、新市、新營第一及水仙宮自治會共襄盛舉，共同振興臺南菜市經濟

經濟發展局局長陳凱凌表示，從6/28至8/7日止，為期6週的『1集2戳3抽』臺南菜市好禮抽獎三重奏活動包含市場購物集章、戳戳樂活動及好禮抽獎等，計回收超過5,000張投入摸彩箱之集章卡，估計為攤商創造800萬消費額，成功促進傳統市場買氣。

光陽集團執行長柯俊斌表示，很開心今日與市長共同頒獎予得獎者道喜，光陽Ionex肯定臺南市政府致力振興菜市經濟的用心，故贊助贊助兩台價值62,800元i-One電動機車作為活動抽獎最大獎。光陽Ionex品牌倡議環保永續理念，盼能透過本次捐贈響應臺南低碳永續的城市政策，相信得主騎乘光陽的電動機車後會發現，這是一臺保有騎乘樂趣又能減少環境負擔的好車。

頭獎得主顏小姐說，因平時就會到六甲公有零售市場進行採買，沒想到順手參加的集章抽獎活動竟真的抽中大獎，驚喜不已、十分開心。另一位去新營第一公有零售市場消費的頭獎得主林先生亦說，接到電話蠻驚訝的，真的太幸運了!

六甲市場自治會會長張朝清表示，市場處陸續推出如好禮抽獎三重奏、銅板快閃夠購GO等不同的促銷活動，確實有帶動消費人潮，只要有活動排隊人潮就滿滿滿，真的非常用心，要給臺南市政府比個讚!