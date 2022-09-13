台東縣政府舉辦文健站聯合成果展今天下午盛大開幕。（莊哲權攝）

台東縣政府舉辦文健站聯合成果展今天下午盛大開幕。（莊哲權攝）

台東縣政府舉辦文健站聯合成果展今天開幕，其中由長者共同完成的「一起憶起貼布書」，呈現部落產業發展、歷史軌跡與傳統祭儀，60張記憶拼湊起來的部落桌遊牌卡，將於10月前進「德國埃森桌遊展」，讓台東珍貴的部落文化躍上國際舞台。

台東縣政府自13日至16日辦理文健站聯合成果展，原民會主委夷將·拔路兒、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪及鄭天財等出席，長者們秀出充滿活力的體適能舞蹈，海報區並展示長輩運動前後體適能數據差異，還有結合藥草的食療餐食等。

其中的亮點是「懷舊治療」課程中將12個文健站、近300位長者記憶中的生命故事做成60張「拼貼記憶部落桌遊牌卡」，呈現部落產業發展、遷移的軌跡、傳統祭儀，10月16日將前進德國，讓台東的部落文化展現於國際舞台。

饒慶鈴表示，縣府於2019年向原民會爭取經費，在原有的文健站增加體適能及老幼共學區，但卻發現老人家在運動時常肌肉拉傷，2020年便與台東大學合作，教老人家如何正確使用肌耐力，3年來長輩的肌耐力進步了7％、心肺耐力提升20％，可以連跳3支舞，很厲害。

夷將·拔路兒則指出，文健站已成為原住民長者生活的一部分，照顧原住民族長者，不分中央與地方，更不分黨派，台東縣政府積極向原民會申請設置文化健康站，從2016年只有21處提升至今年已設置103處，服務原鄉長者3000人。

他強調，6年前國家在文健站的經費不到1億元，為了要照顧全國1萬4000多位原鄉長者及照服員，今年的預算已增加到快13億元，更感謝照服員的辛勞，讓長輩愈來愈健康。