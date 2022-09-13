近年來路上不少閒置店面，通常會被娃娃機佔據，但一名中原大學學生昨（12）日卻在校園活動中心驚見兩排娃娃機台，讓他感到不可思議，發文分享引起熱議，沒想到也有其他大學生回覆，自己的校園也有擺放娃娃機。

一名中原大學學生12日在Dcard發文，分享自己在校園內看見娃娃機台，直言學校有便利商店算什麼，我們直接開夾娃娃機，忍不住調侃「其實是機械手臂的就業學程啦呵呵」。

有大學生在校園活動中心看見娃娃機台進駐，發文抱怨引起熱議。（圖／翻攝Dcard）

現場照片引起網友紛紛留言，其中也有同校學生表示難以置信，「太扯了啦笑爛」、「今天去學校看到傻眼」、「才幾個月沒回學校，怎麼就這樣了」、「吊臂模擬操作學程，一次10元」、「真是世界奇觀，學校放娃娃機真可笑」、「學校做場主，老師做台主一台一個月租5000的概念嗎？」、「少子化影響到這種程度嗎？註冊費不夠用夾娃娃機去補？」。

不過也有其他所大學的學生指出，不只娃娃機早已進入校園，「好好笑，我們學校也有，學校到處在漏水，有錢租娃娃機沒錢去修繕學校」、「那時候看到真的快笑死…」、「開什麼玩笑，我們學校連投幣唱歌機都出現了」。

原PO最後也更新現況，表示學校接獲反映後已經撤掉娃娃機台，也感嘆「今天在學校內放娃娃機，真的不是我故意找碴，除了學校收台主錢之外，我真的想不到這個決策對學生有任何幫助」。

根據《三立新聞網》報導，中原大學說明，經查地下室廠商昨（12）日在未提前告知學校的情況下，擅自放置娃娃機台，學校發現後已經立刻撤除，已經擺回桌椅供學生用餐使用。校方表示，該場地外包給廠商，會跟廠商協調並改善，若仍不願意撤除，之後可能不再續約。