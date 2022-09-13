台灣鋁窗產業第一家！上田鋁業今（13）日發表「全新世代風光Ai窗」，為了讓客戶親身體驗微氣候極地實驗，上田鋁業砸下千萬重金、將「風雨實驗室」原版移植到台中七期老虎城TIGER CITY購物中心設立首座門市，下一座門市瞄準七期新光三越百貨！

上田鋁業位於老虎城購物中心2樓的「風雨實驗室」，今日舉辦盛大開幕活動，許多品牌建商如生產力建設總經理張芳民，不僅親自到場力挺並表示，台南與台中新案都將採用上田鋁業的鋁窗產品，支持台灣國產品牌！

隨著台灣高端建築的普及，國產鋁窗經過近百年技術演進，上田鋁業新發表的「全新世代風光Ai窗」正式向國際品牌下戰書，以革命性機能美學，寫下亞洲最高水密2000pa國際認證的紀錄。

上田鋁業第三代接班人吳律謙展現新世代的企圖與視野，選擇直接和消費市場對壘，讓鋁窗擺脫傳統建材角色，以優雅高度進入用戶的五感生活。

他表示，一扇窗不該只是遮風擋雨、抗噪淨音的功能，而是探索微環境感知經驗，進化未來居家生活品質，更是一道五感六覺的出入口。

上田鋁業創立於1932年，一代創始人吳連發從木作窗門的職人精神出發，二代吳定旺專研台灣第一樘專屬氣密窗，成功打下紮實的亞洲市場。第三代匠人吳律謙先生接棒之後，承繼前人智慧，結合現代科技，自ODM轉戰OBM，歷經五年研發自有品牌，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學全方位進化革新，突破建材機能思維，讓「全新世代風光Ai窗」完美融入現代居家空間，提昇植感生活標竿，超越國際品牌卓越性能，更讓台灣品牌驕傲的站上世界伸展台。

台灣高溫高濕，面對全球氣候變遷，居家空間就是一座人們賴以生存的微環境，溫度、濕度、空氣品質、光線、寧靜度攸關著生活的健康指標。「全新世代風光Ai窗」以當代科藝昇華空間享受，是專為台灣氣候研發的智能之窗，除了創新機能，更具有超跑級動力、優雅科藝人體工學、永續環境的綠色意識，以及完美契合結構組件的使用美感。

為了讓客戶親身體驗微氣候極地實驗，吳律謙更大手筆將「風雨實驗室」原版移植到台中七期新市政重劃區TIGER CITY購物中心首座門市，現場模擬極端氣候環境，進行最高等級狂風暴雨試驗，讓消費者親眼目睹「全新世代風光Ai窗」如何獲得 TAF(Taiwan Accreditation Foundation)國家級認證，達世界規範亞洲第一超高水密2000pa（一般國際品牌僅達1500pa)實驗室的高規格考驗。

吳律謙說，「全新世代風光Ai窗」結合窗框及複層中空節能low-E玻璃一體開發，凌駕國際品牌，堅持守護地球的節能理念減少碳足跡；為居室降低幅射、強力隔絕80%以上紅外線、紫外線入侵、有效調節室內溫度，創造最宜人的健康微環境。更首創跑車流體力學節能窗，利用導流孔快速引導氣流的等壓原理，有效降低室內外壓力差，採地心引力垂直排水設計，快速導流阻斷風雨阻絕噪音，保持室內的寧靜品質。

吳律謙強調，「全新世代風光Ai窗」擺脫傳統門窗鎖具之強迫鎖緊功能，上田鋁業自行研發楔型結構專利，不需勾鎖即可完全密合，恆久構件優雅輕盈，開關之間更加輕而易舉。採用與特斯拉同級隱藏式全鋁合金門把，科技觸感與空間美學無縫接軌，制震阻尼器平衡滑輪推移如華爾滋流暢舞步，靜電塗裝奈米材質結合時尚PM2.5防塵紗窗，漂亮變色為家治裝。更保留科技智慧擴充功能，可結合數位載具情境調控，量身訂製居家自動化需求，為居室預設智慧模式，一指之間觸碰未來便利生活。