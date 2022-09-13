馬光-KY(4139）總經理黃傳勝13日表示，瞄準疫後解封商機，將全面拓展東協和大陸天津市場，目標2025年新加波和馬來西亞合計以中醫為主的診所，將達75家，而天津的綜合醫院規模約25家，2市場合計100家的據點，將推波公司搶攻市佔第一寶座。

黃傳勝表示，新加坡馬光近2年無畏疫情，擴增8間中醫診所，近期完成收購新康70%股權後，新加坡馬光擁有22間傳統中醫、2間中醫美容、6間中醫婦幼專科以及3間新康中醫骨傷專科共33家中醫診所。

由於新加坡政府上個月宣布，除大眾運輸及醫療機構外，取消室內戴口罩的規定，新加坡的逐步解禁，帶動業績回升，而婦幼專科診所，營運也呈現跳躍式的成長。

新加坡馬光未來除規劃開設中醫骨傷專科外，目前更積極與新加坡及馬來西亞其他中醫診所洽談合作及收購的可能性，除進一步提升馬光在新加坡的市占率外，也預計將市場擴展至東南亞其他國家。

另外，天津馬光社區智慧醫療旗艦店水木天成今年6月中旬正式開幕，開幕至今病患數逐月倍增，預期可於第四季達損益兩平。該公司已規劃持續擴增社區醫療門診部，目前已有2家門診部已裝修完成，預計將於第四季取得醫保資格並開業；天津馬光亦持續擴增糖尿病慢病管理規模，除了在水木天成門診部設置慢病管理中心外，在政府防疫規定許可下，將陸續開辦各項衛教課程、慢病營養調理等講座，期待能收治更多的糖尿病病患，且提供其更專業及全面的照護，天津馬光在天津為民營醫療機構唯一的慢病管理專家，此專有地位將難以被取代。

黃傳勝表示，新加坡馬光因政府的全面解封將可望迎來月月增長的趨勢，收購新康除挹注獲利外，未來規劃以新康品牌擴展中醫骨傷專科，亦會持續與東南亞中醫診所進行交流，進而商討合作及收購方案；天津馬光則計畫於第四季再開2間社區門診部，也會持續擴展糖尿病慢病管理規模。

營運倒吃甘蔗的馬光，8月營收0.87億元，為今年次高，年增11.35％；前8月累計營收6.41億元，年增7.25％。在新加坡政府全面解封帶動診所業績月月成長，再加上依據公司歷年營運特性，第四季為門診部旺季，尤其以天津最為明顯，加上併購新康效益，馬光第四季營收可望挑戰單季新高。