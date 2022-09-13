台北市長柯文哲任內最後一次市政總質詢在13日畫下句點。（黃婉婷攝）

台北市長柯文哲任內最後一次市政總質詢在13日畫下句點，議長陳錦祥結語時仍說重話，要求市府在未來選舉時應保持行政中立，並在任期結束前繼續衝刺市政，不要虎頭蛇尾，才能在市民心中畫下完美句點。柯文哲也拋承諾會將議員建議分門別類且列管，並製作移交清冊傳給下任政府。

台北市議會一連9天的市政總質詢在今日順利結束，陳錦祥總結時提到，本次議員總計提出290項質詢議題，包括行政中立、北市人口流失、城市博覽會、大巨蛋進度和北藝中心缺失，以及疫苗施打、產業振興紓困、加速危老和都更改建，重大工程流標案、財政紀錄及音圖中心規畫等。

陳錦祥說，總質詢是對柯市府8年施政進行體檢，即便柯文哲將卸任，對市政缺失和議員建議應積極彙整，並且總結精進措施以利經驗傳承，接下來面對選舉熱度逐漸升溫，市府應保持行政中立，在任期期滿前仍要繼續衝刺市政，不要虎頭蛇尾，才能在市民心中畫下完美句點。

柯文哲接著感性說道，這是他當市長期間最後一次的市政總質詢，感謝議員提出很多改進建議，問政資料都會按主題分門別類並列管，只要有道理都會進入列管程序，不敢說百分百做到，但70％以上絕對沒問題。