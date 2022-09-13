永聯物流開發關係企業艾立運能今日以估值新台幣5.7億元完成A輪募資，引進聯訊創投、新光三越百貨、中興巴士集團的指南客運及淡水客運等共同投資。本次募得資金將用於布建第一哩路及中間哩路運輸網絡、拓展冷鏈運輸、全方位優化運輸體驗及延攬跨領域人才。

艾立運能總經理林炫伯表示，過去幾年全通路帶動消費型態轉變、大型倉儲設施興起、企業更重視物流透明度，三個不可逆的趨勢導致市場對第一哩路及中間哩路運輸的期待日益增高。然而，在現行相對破碎的運輸承運市場中，多數中小型車行缺乏車輛以外的關鍵運輸基礎建設，導致需求與供給缺口擴大。艾立運能將通過軟硬體整合的平台運輸解決方案滿足企業主的需求，並協助夥伴車行升級轉型。

艾立運能A輪募資引進多元領域的策略投資人，包含聯訊創投、新光三越百貨、中興巴士集團的指南客運及淡水客運等。艾立運能期望將新世代物流運輸理念帶入產業，結合投資人的產業經驗和資源，激發更多可能性，並提供業者更精準且符合第一線人員使用習慣的解決方案，協助企業為未來擴大部署產業競爭力。

運輸業者為物流運輸生態圈中相當重要的一環，缺工、司機平均年齡攀升、司機非年輕人就業選項，為產業共同面臨的問題。艾立運能考量司機的就職條件，創建艾立學院增加司機專業訓練（安全、健康、法律課程等）並提升福利，為司機打造專業、舒適且安全的工作環境，從問題源頭解決，以期吸引更多司機加入。

目前艾立運能的冷鏈車隊，多數車輛的冷凍機在非行駛狀態但需製冷時，能以純電運轉，明年開始每年將節約超過420公噸的碳排放量。今年艾立運能將持續拓展數位運能平台規模，包含招募逾百位司機及擴大冷鏈車隊，並於商業開發、夥伴生態圈、產品、工程研發、自動化、平台營運、流程再造等部門開出多項職缺，打造新世代物流運輸生態圈。