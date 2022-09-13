有「最美校花」稱號的女星簡廷芮（Dewi），因在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，2020年和製造業小開賴先生結婚，隔年生下一女小蘿蔔，今年5月她宣布懷上二胎，近來孕期進入倒數階段，未料她卻不幸確診了，連1歲多女兒也染疫，全家隔離狀況也備受矚目。

簡廷芮透露回台中老家沒幾天就確診了，連1歲多女兒也染疫，而負責照顧她們的簡媽媽也被感染，祖孫3人一起在房間內隔離，由於她肚裡還有二寶，大家也相當關心她的身體狀況，她也透露孕中期就打了第三劑疫苗，因此確診後就趕緊上網找視訊門診。

她是中西醫都看，並在醫生允許下服用西藥及清冠一號，而她應該是症狀最輕微的，只有鼻塞跟乾咳，女兒燒了一天後就沒有任何症狀，恢復往日的活力，簡媽比較慘，燒了一天外加全身痠痛、頭痛與喉嚨痛，好在都已逐漸康復。

簡廷芮一一回答網友關心她確診後的身體狀況。(圖／取自簡廷芮IG)

至於有網友擔心確診是否會影響胎兒，簡廷芮也表示目前臨床研究的機率似乎很低，打疫苗有基本的保護力，只要確診期間多注意胎動跟血氧就不用太擔心了。

而也有人好奇她是怎麼幫女兒快篩的，因為寶寶很難快篩，她也透露跟大人用的是一樣的，但當下她快篩陽時，女兒還快篩陰，但當天半夜就發燒了，還好家裡有備用藥水，隔天就趕快請家人帶她去醫院PCR，醫生也建議如果寶寶比較不好快篩又是接觸者還有症狀的話，建議直接去PCR也比較安心。