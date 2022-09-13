江姓駕駛陷入昏迷，乘客接力為他CPR，其中救援者身分也曝光，是兩名輔大學生。（民眾提供）

統聯客運在11日晚間行經國道1號后里路段時，江姓司機（56歲）突然向乘客廣播身體不適，隨即將車停在路肩便趴在方向盤不斷嘔吐，接著陷入昏迷失去呼吸心跳，所幸一名「換票」上車的乘客在意外發生後，立刻替其實施CPR，而當時還有另名乘客也聯手救人，巧合的是，2名熱心救人的都是輔大的學生。

這名臨時換票上車，卻替司機搶道寶貴救命時間的學生，是輔大醫學院大五生林佑叡，他說當天晚上本要搭火車從豐原北上，但因為火車太滿，才臨時改搭統聯，最後也成功補票上車。輔仁大學校方也在臉書PO文感謝這兩名反應機警、英勇救人的學生。

林佑叡還原當天現場，當天晚間約6點半至7點左右，車輛行駛到國道1號162.5公里處時，江姓司機突然將車開往路肩，並透過廣播向乘客大喊：「「我現在很不舒服，要叫救護車！」林佑叡聽到後，基於醫學院的訓練，立即上前查看，卻發現司機已經趴倒在方向盤上，且不斷嘔吐無法說話，當下車上其他乘客也上前幫忙，並播打119求救。

而林佑叡發現司機已經失去呼吸心跳後，立刻請眾人協助將司機台出車外躺平，並由林生開始實施CPR，然後由其他乘客輪流幫忙，直到救護車抵達現場，交由救護人員接手送醫。

對於這次經驗，林佑叡說後來才知道其中幫忙的另一名乘客也是輔大的學生，覺得實在太巧了，林也強調，雖然大家都在幫忙救駕駛，但其實更該說是駕駛在危急的時刻想就所有乘客，才會在自己陷入昏迷前將車輛停妥在路肩，讓車上31名乘客可以平安。

而江姓司機在送醫檢查後，目前腦部沒有出血，但是血栓指數高，昏迷指數三，仍在插管救治中，林佑叡也感謝他當下對車輛即時的處置，希望他能夠早日康復。