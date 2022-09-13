日本經團聯與中國駐日大使館12日於東京都共同舉辦中日邦交正常化50周年研討會，大陸外交部發言人毛寧13日在記者會上表示，面向中日關係的下一個50年，中方願與日方共同努力，推動兩國關係不斷取得積極成果，為地區和世界的和平發展作出更大的貢獻。

澎湃新聞報導，毛寧表示，紀念中日邦交正常化50周年研討會12日以線上線下結合的方式舉行，大陸國務委員兼外長王毅、日本外相林芳正分別發表致詞影片，中日兩國各界友好人士代表與會。

毛寧說，王毅在致詞中強調，在即將開啟下一個50年征程之際，中日雙方要重溫建交初心，汲取歷史經驗，推動中日關係沿著正確軌道健康、穩定發展，要賦予兩國關係新的內涵和動力。

同時，王毅還就構築契合新時代要求的中日關係提出五點看法。一要踐信守諾，維護中日關係的政治基礎。二要著眼大局，把握正確發展方向。三要深化合作，實現更高水準的互利共贏。四要加強引導，塑造積極、友善的相互認知。五要順應大勢，踐行真正的多邊主義。

毛寧指出，王毅提出的五點看法體現了中方對中日關係的重視和期待，也為兩國關係的未來發展指明了方向。面向中日關係的下一個50年，中方願與日方共同努力，推動兩國關係不斷取得積極成果，更多地造福兩國人民，為地區和世界的和平發展做出更大的貢獻。