他感性說道，自己秉持2014年競選初衷，在北市建立清廉、勤政、愛民等政治文化，將社會溝通當作重要執政項目。（陳怡誠攝）

細數8年市政！柯文哲最後一次總質詢 盼：台灣因為有我們會更好

台北市長柯文哲任內最後一次市政總質詢在13日畫下句點，他感性說道，自己秉持2014年競選初衷，在北市建立清廉、勤政、愛民等政治文化，將社會溝通當作重要執政項目，包括蓋1.2萬戶社宅，未來將發展以市場為導向的城市改造（MOD），也自豪任內將世大運、疫情處理得好，感謝議員和市府一同努力讓台北市改變成真。

柯文哲指出，2014年他首次競選時的口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，這8年他秉持初衷努力改變政治文化，建立清廉、勤政、愛民、愛鄉土的文化，不會有人懷疑做事認真的態度，同時強調、理性、務實、科學，強調SOP和尊重專業，事實上市府也相當耐煩，把社會溝通當作重要執政工作項目。

柯文哲表示，硬體上包括東西區門戶計畫、社宅興建及市場改建，重要的是千里之行始於足下，起初沒想仔細的事，會在過程中有更清楚的理念。社宅是最典型的案例，起初只想讓大家有地方可住，但過程中開始建立城市美學，如今北市社宅是全台灣最漂亮，後成立美學辦公室，此標準再擴展到市場、商圈、夜市及環狀線車站設計。

此外，興建社宅過程中也引進智慧建築產業，因此有智慧電表、瓦斯表、水表、保全系統，更重要的是青年創業戶，目前有7％社宅住戶是抽籤而非申請，來問他們可為社區帶來哪些新的運作模式，柯強調，北市不要求亮點政治，而是每天認真做一點，過程中不斷改進，已經興建1.2萬戶社宅，對實踐居住正義是很好示範。

總結8年市長任期，柯坦言，第一任花很多時間處理世大運，第二任則花3年處理新冠肺炎，皆能看出北市公務員的高水準，常在別人不看好的情況下，完成不可能的任務，他表示北市疫情會在2周內達到高潮，之後就要解封了，「3年疫情雖然風風雨雨，但都應付得很好」，呼籲民眾口罩戴好、勤洗手、打疫苗。

柯表示，他任期剩下最後3個月，北市已建立移交清冊，無論誰當選台北市長，都會依據局處分門別類給下任政府，同時也持續進行大眾運輸導向型發展（TOD）、以學校改建為範圍的社區改造（EOD），未來15至20年要改建，還要發展以市場為導向的「MOD」，未來6大市場陸續完工，其他40幾個公有市場也要整體規畫。

最後，柯指出，還是再次感謝各位議員8年與市府一起努力，讓台北市改變成真，本會期所提的改變事項將會逐一列管，能做完的會盡力，需要延伸至下任政府的會交代清楚，「希望台灣因為有我們可以變得更好，感謝大家8年的努力。」