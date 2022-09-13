振曜(6143)長期致力於研發與製造具備節電、低功耗及環保永續的電子紙相關應用產品，除持續專注低碳電子紙裝置的研發外，也已著手進行製造產品所產生的碳足跡及溫室氣體盤查等減碳行動。振曜8月營收大幅增長，下半年迎接產業旺季，預計營收將進一步增加。

振曜為有效評估，規劃及落實減碳策略，振曜依據ISO 14064組織溫室氣體及ISO 14067 產品碳足跡標準，盤點原料及製程等所有生產活動和營運管理所產生的碳排量，預計在今年底可由量化的數據指標開始逐年落實節能和碳減排，透過降低與抵消生產產品所產生的二氧化碳排放量，最終達成淨零碳排的最終目標。

振曜董事長呂俊德表示，節電與環保的電子紙應用是落實ESG環境永續發展的重要實踐，經過長期的營運推廣，電子紙產品現已擴大應用在各類應用場域中，可協助企業客戶和使用者共同加入減碳行動，共營低碳與智慧的永續友善環境。

從零售業來看，電子貨架標籤(ESL)已開始應用在各類通路中，所帶動的實體店面無紙化也協助企業客戶積極推動ESG永續發展；在教育推廣而言，電子書閱讀器(E-Reader)及電子筆記本(E-Note)的應用，也大幅減少紙張的印刷及浪費，是未來創造無紙化環境的最佳產品。此外，在智慧交通場域上也已逐步打造無紙化的運輸環境，目前廣為熟知在台北捷運車廂內的彩色電子紙看板，也是國際前瞻公共政策推廣及商業應用趨勢；更值得一提的電子行李標籤(EBT)也被用來取代傳統紙製標籤，還可以降低行李遺失的風險，不只實踐無紙化運輸也同時帶動零接觸經濟的智慧航空時代。

營運部分，振曜8月合併營收56億元，年增加55%、月增加30%。預計下半年開始進入產品出貨旺季，振曜在現有電子書產品出貨暢旺及新產品出貨漸增下，預估營收可望增加。