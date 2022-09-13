慈濟買BNT疫苗內幕曝光，媒體人周玉蔻在臉書狂轟慈濟，表示「一般社會大眾為何也要尊呼證嚴法師為『上人』」，以及慈濟在中國接受特許權益照顧，還協助中國共產黨洗腦馴化中國人民，「不是中共同路人，是中共自己人啦」，對此柯文哲聽聞大嘆，「天啊，評語兩個字，瘋了。」

柯文哲今天赴台北市議會進行任內最後一次總質詢，會後接受聯訪被問及慈濟捐贈BNT，卻遭周玉蔻在臉書連環痛罵，柯文哲表示，都在自己同胞裡製造敵人，並強調自己也是受害者，「說我是檳榔、中共同路人」，後來發現連立委高嘉瑜跟議員王世堅都成中共同路人，只因為在林智堅論文事件不肯按照民進黨中央指示發言，而現在連證嚴上人都是中共同路人，天啊，我的評語兩個字，瘋了。

而講到台北市去年砍預算不購入疫苗，柯文哲再重申，當初去跟陳時中談疫苗，衛生局長也在，副市長蔡炳坤是生病沒辦法講話，當初是陳時中說要負責，叫台北市不要編預算，不要買，痛批陳時中「選舉到了，也不要睜眼說瞎話。」

而陳時中昨日爆氣稱「我是瘋子嗎？為什麼要擋（疫苗）」，柯文哲感嘆，凡走過必留下痕跡，既有今日何必當初，台灣在世界經濟排行榜上，大概是前20大經濟體，卻在去年六月買不到疫苗，這到底是怎麼一回事。

柯強調，中央政府編了8400億防疫特別預算，怎麼會在去年最緊急的時候，疫苗覆蓋率那麼低，打疫苗應該是很自然的事情，打個疫苗偷偷摸摸的，衛福部沒有跟全國人民交代到底發生什麼事。

而疫情指揮官王必勝也在昨日跳下救火，強調當初政府在採購BNT，就是中國政治介入導致破局，對此柯文哲表示，老百姓都看得到，去年買不到疫苗都是因為中國在阻擋，是這樣嗎，並強調民進黨打著抗中保台，也要實際一點，每天嘴巴喊抗中保台，但是有在準備嗎，防空洞多久沒有整修，現在警報響要躲哪裡？