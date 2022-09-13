蔡英文總統今天視導生產及硏發雲豹裝甲車等裝備的陸軍兵工整備發展中心及軍備局209廠，她強調，擁有堅實的國防實力，臺灣才能擁有真正的和平，而國防自主，正是其中重要的關鍵。雲豹甲車從規劃、設計到量產，由軍備局整合各界合力完成，「這就是臺灣國防自主能力的最佳展現」。

蔡英文今天下午由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部長邱國正、陸軍司令徐衍璞、陸軍副總長王興禮、第五作戰區指揮官李兆明及陸勤部指揮官林文祥等人陪同，前往南投「陸軍兵工整備發展中心」，視導陸軍兵整中心及軍備局209廠生產線作業流程，並聽取該廠副廠長黃智彥簡報「30公厘機砲裝步戰鬥車」生產線概況，以及廠長王文宏說明「戰鬥車裝備介紹」。

蔡英文表示，陸軍兵整中心以及軍備局209廠肩負著國軍許多裝備和車輛的研發、修製，是重要的後勤單位。 今天，她看到CM-34雲豹八輪甲車的生產線，也從簡報中了解它的設計理念和特色。不僅符合臺灣公路密度高的交通型態，也有優異的涉水、越野、打擊及裝甲防護效能。

面對敵情威脅，她強調，臺灣必須持續提升國防自主，以及不對稱作戰的能量。 雲豹甲車從規劃、設計到量產，由軍備局整合了生產製造中心各廠、中科院以及民間產學各界合力完成，「這就是臺灣國防自主能力的最佳展現，也讓國軍戰力更加提升，更符合新一代的作戰需求」。

她聽說，在209廠內的同仁們，有不少是親屬的關係，有夫妻檔、父子檔、父女檔、兄弟檔，或是姊妹檔。像是陳良恩與他的兒子陳芫頡及陳宥翰，父子三人都在209廠服務，為國軍戰力貢獻付出，讓國軍弟兄姊妹們都能在最好、最安全的甲車上，執行任務、捍衛國家。

蔡英文表示，在這裡，不只看到同仁們認真專業的表現，更看到大家充滿向心力以及對於國軍的高度認同感。 當社會大眾對國軍的表現越來越肯定的時候，她相信，就會有更多的年輕人願意投身軍旅，一起加入保家衛國的行列。

她強調，擁有堅實的國防實力，臺灣才能擁有真正的和平。而國防自主，正是其中重要關鍵。 同仁始終秉持「品質就是自尊，品質就是道德」的職人信念，不僅為國軍打造更加現代化的戰力，也展現臺灣不斷提升的國防自主能量。

有員工提到，看到一輛甲車，從無到有，再到撥交給部隊，並實際參與演訓，過程雖然辛苦，但始終感到無比的光榮。蔡英文表示，她和全體臺灣人民不僅同感榮耀，更對臺灣的國防力量有信心。 「各位都是捍衛國家安全的幕後功臣，我要謝謝大家辛苦的付出，讓我們繼續全力以赴，為中華民國國軍的戰力一起加油」。