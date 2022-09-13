前鎮警分局舉辦防制大型車事故警民座談會。（洪靖宜攝）

高雄前鎮區來往大車多，發生事故非死即傷，前鎮分局今舉辦防制大型車事故警民座談會，邀集業者到場溝通及宣導，根據前鎮警方統計，大型車事故肇事原因多以變換車道或方向不當及未保持行車安全間隔最多，會中針對交通事故實例說明，強調除加強執法，業者自我監督也相當重要。

前鎮區因鄰近港區，轄內還有加工出口區、貨櫃場、大型車輛多，以中山四路、凱旋四路、金福路、新生路及漁港路車流最多，車禍事故時有所聞。為此，前鎮警分局13日舉辦防制大型車事故警民座談會，邀集交通大隊、監理站及20多家運輸業、物流業、通運業、貨運業業者與會。

分析前鎮地區今年1至8月大型車交通事故，發生時間多集中於上下班時間，以上午8時至10時，下午2時至6時最多，易發生路段為中山三、四路，凱旋四路、新生路、擴建路、金福路、中安路及漁港路段，肇事原因多以變換車道或方向不當及未保持行車安全間隔最多，今年1至8月死亡事故相較去年減少4件，受傷事故減少4件9人，但車損交通事故增加6件。

座談會中以交通事故實例說明，警方表示，除了加強執法強度，提升見警率，也建議與會業者配合定期舉辦交安講習，要求駕駛出車前自主酒測，並策定安全駕駛評核，更提醒若是業者未盡所屬職業駕駛人酒駕監督之責，將會觸犯相關法令；另外依法規定得加裝行車紀錄器、行車視野輔助系統、防止捲入裝置等。

現場業者也對於貨車專用道秒數問題向交通局提出建議，以及去年曾發生過外送飲料發生死亡車禍的金福路段，能夠設立機車專用道，或是實體分隔島，來降低車禍發生機率，相關單位則表示會將相關意見帶回，後續安排會勘。