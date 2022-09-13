南韓演藝圈爆出一名知名男演員吸毒到街上亂跑，遭民眾報警後在家遭到逮捕，消息傳出後，鬧得沸沸揚揚，引起外界好奇男演員的真實身分。韓媒《體育京鄉》更直接公布打馬賽克的照片，被網友發現疑似就是曾演《私生活》和《基督山小姐》的李尚寶（이상보），他今（13日）正式對外回應，否認吸毒的傳聞，強調是因為服用抗憂鬱症藥物。

韓媒《SBS News》近日報導李尚寶被逮捕的畫面，於10日當天，他穿著黃色上衣和藍白條紋的褲子，前進時上半身前傾，像是重心失衡，並且蛇行移動，看起來彷彿快要跌倒，但他沒有停下腳步，反而繼續前進走出監視器外，此時一輛警車經過，幾分鐘後就看到兩名警察一左一右，將李尚寶架走，當場實行逮捕。

涉嫌吸毒的相關新聞報導後，李尚寶將Instagram轉為私人帳號，試圖阻隔外界聲浪，也沒有對外發表聲明，直到風波延燒幾日，他才向韓媒《YTN》稱沒有吸毒，是因為服用憂鬱症藥物才會出現失常行為，並提供2019年醫院的開藥證明，藥物用於治療憂鬱症和不安症狀。

李尚寶將社交帳號轉為私人。（圖／翻攝Instagram）

至於被警方驗出毒品陽性反應，他表示是因為憂鬱症藥物中有少量麻醉成分，並向媒體透露，2009年爸爸去世，媽媽和姊姊不幸因交通事故死亡，導致他的憂鬱症越發嚴重，2019年出現症狀後就有定期看醫生、吃藥，而關於是否吸毒，警方還在調查當中，尚未確定事實。

李尚寶主張自己是吃憂鬱症的藥。（圖／翻攝自KBS）

韓媒公布了李尚寶被捕的畫面。（來源／SBS 뉴스）

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