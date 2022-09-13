中市府運動局特在9月17日晚上舉辦選手之夜，讓國人感受飛行日大賽的魅力。（台中市政府提供）

2022年亞洲唯一、台灣首場「Red Bull飛行日」9月18日將在台中港登場！台中市政府運動局特在9月17日晚上舉辦選手之夜，讓國人感受飛行日大賽的魅力；晚會將邀請爵士樂、饒舌歌手多組音樂人輪番開唱，還有小春、大淵壓軸演出，歡迎民眾前往，感受台中「酷運動、酷城市」的氛圍。

運動局長李昱叡說，市長盧秀燕重視市民休閒運動生活，台中市迎接這項國際級盛大的運動賽事，讓全國民眾體驗台中美好的運動生活，並結合休閒購物與觀光旅遊，打造獨一無二的「Red Bull飛行日」體驗，近距離接觸全球最潮流的賽事，將城市行銷推向國際舞台。

李昱叡指出，「選手之夜」將與台中爵士音樂節合作，邀請榮獲「2020全球音樂大獎 Global Music Awards」阿根廷籍音樂人「Musa 明馬丁」組成的「MUSA明馬丁 Trío」，以及亞斯音樂來自加勒比海的靈魂歌手 Sherwyne Pereira擔綱饒舌主唱，規畫爵士音樂結合個性饒舌前所未有的演出，為「選手之夜」展開序幕。

運動局強調，飛行日活動內容將全程在Red Bull官方Facebook直播；民眾也能透過LINE VOOM官方帳號及Yahoo TV同步掌握直播內容，歡迎全國民眾觀賞最瘋狂、大膽的飛行秀，詳細資訊請上官網查詢

(https://www.redbull.com/tw-zh/events/red-bull-flugtag-taiwan-2022)。