屏東墾丁南灣8月發生1名女遊客在乘坐水上摩托車時摔落，下體遭車身後方的強烈水柱沖擊，造成肛門破裂大出血，一度休克送醫，最後必須裝人工肛門；事後陪同女子乘坐的教練被查出執照過期，屬無照駕駛，恐被開罰5萬；而近年水上摩托車意外頻傳，墾管處表示會加強查核並舉辦安全講習。

據了解，該女遊客是在今年8月18日下午2時許到南灣玩水上摩托車，當時由郭姓教練載她騎乘，不料女遊客疑因落水時遭到水上摩托車噴出的強力水柱衝擊，肛門因而破裂、人還因此一度休克，幸經送醫後搶救回一命，再轉送高雄長庚治療後裝上人工肛門，已於日前出院。

對此，墾管處展開調查，發現該水上摩托車有取得營業許可，但郭姓教練的執照已逾期4年，換言之，郭姓教練載女遊客時是無照駕駛，可依違反《國家公園法》的海域遊憩活動發展方案公告禁止事項，裁罰3000元，另再依違反《發展觀光條例》的水上公告禁制事項規定，處5萬罰鍰並禁止其活動。

墾管處副處長許書國說，墾丁各海域的水上摩托車都採總量管制，每輛營業的水上摩托車都需經合法登記，而該車駕駛也要經過管處訓練課程取得駕駛執照後，才能駕駛載客，且依規定每4年要換照一次，違者依法開罰，目前合法登記營業的水上摩托車計有南灣60輛、船帆石22輛、後壁湖10輛、白砂6輛。