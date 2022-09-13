賴峰偉考量離島運費、材料、缺工以及物價調整等因素，將修正計畫送交公路總局審查，核定總經費為14.01億元，兩件工程分別於110年1月及3月決標。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府發言人陳其育13日表示，陳光復當年草率評估馬公國小、中興國小地下停車場經費，未實際考量兩案物價指數及離島成本等，經賴峰偉4年前上任後，適度修正計畫。尤其全案交通部、縣府政風處審查經費合理，採購程序合法，縣府認為陳光復胡亂指控，對於競競業業的基層公務人員十分不公平。

陳其育進一步指出，澎湖鄉親痛恨「不抹黑就不會選舉」的惡質選風，他呼籲陳光復不要為了選舉，就以不實資訊抹黑認真做事的縣府團隊，打擊公務人員士氣，陳光復應向所有縣府公務人員道歉。

陳其育表示，陳光復一直對外界宣稱，他任內爭取到馬公國小、中興國小地下停車經費，事實上陳光復107年只提出「兩座地下停車場興建費用約9.99億元」的初評，當時中央並未核定經費。隨後賴峰偉上任經詳細評估，並考量離島運費、材料、缺工以及物價調整等因素，為提高工程執行可行性，因此修正計畫送公路總局審查，核定總經費為14.01億元，兩件工程分別於110年1月及3月決標。

陳其育強調，馬公、中興國小地下停車場興建工程屬地下室開挖，開挖深度約10公尺，非一般建築工程，工程平均造價為每坪14.5萬元，參考同為離島縣的金門縣金沙國小地下停車場工程平均造價每坪約18萬元，顯示澎湖縣政府編列的工程造價合情合理。

陳其育表示，兩座停車場工程決標後，有未得標廠商質疑評選公平性，賴峰偉主動要求政風處查察，政風處調查兩座工程招標方式依政府採購法規定，採公開招標評分及格最低標，均依採購法規定辦理，相關經費亦經中央補助單位公路總局核定，符合相關法令及程序。陳光復所言，全屬子虛烏有。