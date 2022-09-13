為了推廣惜食教育，新北市社會局舉辦「惜食小當家徵影比賽」，有20組學生獲獎，13日在市府一樓頒獎，淡水區新市國小六年級學生郭開元，他因學校推廣食農課程，投入惜食烹飪，以NG醜蔬果做成雞肉蘑菇燉飯，獲得評審青睞，獨得首獎，並獲3萬元獎金，他也在頒獎現場宣布，分別捐贈1萬元給育幼院、學校，獲得師生肯定。

新北市府祕書長林祐賢表示，全球氣候變遷，各國城市都在關注糧食議題，新北市是全台最大都市，從2016年起就開始推動惜食，也是全台首創以公部門推動惜食的城市，推動6年來累計重新運用900噸食材，並分配至社區共餐據點、小衛星等地，使129萬人次受益。

為了由下而上推動推動惜食觀念，市府也從教育向下扎根，在各校推廣食農教育，「惜食小當家徵影比賽」吸引不少學生、家庭、學校和社區拍片參與，分享惜食的意義和具體作法。

獲得首獎的郭開元今與母親一起領獎，郭開元表示，學校長期推廣廣食農教育，讓學生種植一畝田，照顧稻子生長之餘，也體會要珍惜食物，他也投入烹飪，愛上煮菜的感覺。郭開元母親說，兒子今年母親節說要做一道惜食料理請她吃，沒想到是要參加比賽，還獲得首獎，既驚訝又開心。

社會局指出，今年比賽邀請知名主廚廣宏一、景文科技學院餐飲管理系助理教授高世達擔任評審，從35件參選作品中反覆評選，以惜食食材介紹、處理和料理為主軸，另加入視覺效果和獨特創意，挑選優秀作品，評審也一致肯定所有參賽者的用心。

社會局副局長許秀能表示，新北市社會局的臉書將放上得獎的20支影片，歡迎各界上臉書觀賞小朋友的惜食創意和料理，從日常生活惜食做起，人人也都可以是惜食小當家。