全球最具影響力的半導體展會台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2022）今日舉行展前記者會，談到市場非常關注的半導體庫存問題，環球晶董事長徐秀蘭說，有些8吋的小型客戶，提出提出9月的貨延後到明年出；但對公司本身營運無礙。

徐秀蘭說，公司8月營收仍創高，有客戶在本（第三）季也簽了長約。此外環球晶美國德州廠將在11月動土，在韓國兩個廠也在擴充。目前化合物半導體能量已到第四代，專利都申請好了。

美商記憶體大廠美光（Micron）董事長盧東暉指出，每5～6年就會有一次Cycle（循環），希望大家成熟對待，斥資150億美元在愛達荷州（Idaho）博伊西市（Boise）建造的新晶片廠於週一開工動土。

美光斥資150億美元在美國愛達荷州（Idaho）新晶片廠甫於周一開工動土，盧東暉指出，目前美國產能約2％，美國愛達荷州建廠需要2、3年，機台採購與試產耗時2、3年；強調台灣仍是最先進的記憶體製造基地，也需要再徵才1～2000人，他認為美國《晶片法》在產、學方面對半導體扶植是好範本，希望台灣政府有相應舉措。