市場觀望美國稍晚將公布的通膨數據。港股高開42點，最多升129點，尾盤收窄漲勢，最終收挫。

周二香港恆生指數收跌35.39點或0.18%，為19326.86點。國企股(H股)升4.91點或0.07%，為6633.05點。

市場關注周二美國通膨資料的公布，一些策略師認為，美國通膨已經見頂；不過部分分析人士警告，美國核心通膨可能在高檔持續下去，短期利率的影響未知。

醫藥股下跌4.6%。藥明生物跌19.7%，藥明康德跌16.7%，泰格醫藥跌9.3%，康龍化成跌14.7%。美國總統拜登周一簽署行政命令，支持美國生技產業，引發市場對相關中國公司的擔憂，認為拜登行政團隊的措施有針對性。

樂普生物跌42%，單日市值蒸發逾160億港元。

油氣股下跌4.7%；原油價格周二徘徊在每桶90美元，自六月中旬以來已經下跌30%，與俄羅斯入侵前的交易價格相當。