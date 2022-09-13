由經濟部國際貿易局與外貿協會主辦，中華民國全國工業總會與工業技術研究院協辦的「2022年台立經貿合作洽談會」，於9月12日(周一)於台北國際會議中心舉行。貿易局副局長李冠志、外貿協會秘書長王熙蒙、立陶宛經濟及創新部新任政務次長澤麥提斯Karolis Zemaitis、立陶宛貿易代表暨首任駐台代表盧百利Paulius Lukauskas共同揭開序幕，現場有15家立國廠商及超過60家的我國業者出席。同日國發會龔明鑫主委也會見澤麥提斯及盧百利等一行4人。

台立關係繼去年10月由龔主委率領之66人經貿考察團訪問立陶宛後，持續深化。立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯率官員與雷射及生技企業代表共28人於本(111)年9月10日抵台，並於12日展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程；龔主委在訪團抵台的首日行程與官方團員會談，雙方就強化落實台立產業及技術合作等面向充分交換意見，氣氛融洽。

而2022年台立經貿合作洽談會上，外貿協會秘書長王熙蒙致詞時表示，自2021年立陶宛捐贈疫苗給台灣，開啟善的循環，升溫了台立間的友誼，外貿協會在貿易局支持下設立立陶宛產品展示中心，產品包括立國最有競爭力的飛秒雷射設備，也吸引我國業者的興趣；貿易局副局長李冠志表示，台立自去年起經貿交流頻繁，除有訪團互訪，貿易局更協助台立企業辦理超過800場次的媒合，已經協助超過20個產品進入台灣市場。

立陶宛經濟創新部次長Karolis Zemaitis親自率團來台，並參加經貿合作洽談會。他致詞時表示，立陶宛感受到台灣企業與人民的熱情，這是他第一次來台，很高興能帶著立國的雷射與生技企業訪台，這些企業都代表著立國最有競爭力的產業與經濟支柱，例如立國雷射產業已經超過60年，立國生技產業在藥品的開發與疫苗試劑上也頗具競爭力，期盼台立後續能締結良好且強而有力的經貿合作關係。

立陶宛貿易代表Paulius Lukauskas表示，肩負台立貿易的重要任務，會盡力使用自身的經驗來促成台立的商務交流與合作，期待看到雙邊的貿易開花結果。

台立經貿合作洽談會，活動也邀請台杉投資與投資台灣事務所(Invest Taiwan)介紹中東歐投資基金與外商進入台灣市場等投資訊息，深化台灣與立陶宛的雙邊貿易、投資及產業合作。貿易局與外貿協會亦邀請我國台灣雷射科技應用協會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會與經濟部生技醫藥產業發展推動小組等產業公協會與會，探討台立於雷射加工、生技合作之產業合作機會。

為深化雙方經貿關係，外貿協會與立陶宛創新局(Innovation Agency)於會中簽署合作備忘錄，未來將藉由企業交流、組團互訪及市場資訊分享等方式，促進雙邊經貿往來，並強化雙方出口貿易。該洽談會成果，共計有90場的洽談會，商機超過3000萬美元。立陶宛與我國經貿互動日益頻繁，金額也持續成長，根據海關統計，2021年台立雙邊貿易額較2020年大幅成長23.8%。

龔主委會見時，首先歡迎新任澤麥提斯次長訪台，並說明去年10月訪問中東歐三國代表團之成果豐碩，回台後當時承諾立國經創部長雅莫奈特(Ausrine Armonaite)的合作事項皆會達成，甚至加碼宣布投資基金及融資基金等。另我推動雙邊重要合作事項之進展包括協助立國建立半導體產業能量及人才培育、我業者進行貿易採購、雙方進行重點產業如雷射、生技及太空等合作；我並建立管考機制確保推動方向及目標之達成。台灣與立陶宛共享相同的民主價值，在此基礎上彼此互相信任，未來將有更多的合作項目及機會，促成雙邊更良好的發展。

澤麥提斯次長也表示，目前台灣及立陶宛的關係是史上最佳，且前景樂觀，已有許多合作成果，近來3個月內並有4位立國次長訪台。感謝國發會為台立合作事項付諸的努力，無論短期或長期的成果，對台立雙方皆相當重要；而台立合作是以「價值」作為基礎之決定，盼雙邊在建立良好的經濟基礎上，促成更多成果，進而形塑政治及世代的價值觀。