「美國西北木偶中心典藏展」在雲林虎尾布袋戲館開跑，為國際偶戲節暖身。（張朝欣攝）

雲林縣「台灣布袋戲傳習中心」規畫「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」，13日於虎尾鎮布袋戲館開跑，與美國西雅圖西北木偶中心（Northwest Puppet Center）合作，展出百餘件來自世界5大洲的珍貴收藏品，各有其獨特亮點，引導民眾體驗世界戲偶之旅，同時為10月登場的雲林「國際偶戲節」暖身。

雲林縣長張麗善表示，「國際偶戲節」今年邁入第20屆，將於10月1日登場，為吸引更多人共襄盛舉，13日邀請美國西雅圖西北木偶中心在虎尾布袋戲館策展，展出美國、非洲、歐洲、亞洲等不同國家的木偶，讓大家了解不同國度的偶戲文化，展期至明年3月12日。

張麗善說，這幾年縣府為了建立世界第1座以布袋戲為主題的場館「台灣布袋戲傳習中心」，非常努力發展布袋戲文化，就是要為傳習中心作好先前準備，預計明年傳習中心全部硬體設施完成後，逐步在軟體、傳承等面向扎根，讓布袋戲文化更加豐富。

張麗善指出，布袋戲傳習中心也與國立台灣戲曲學院合作，共同培育布袋戲人才，讓台灣的布袋戲文化與國際偶戲藝術接軌。此次透過美國西北木偶中心策展及演出，讓全台熱愛布袋戲的民眾可以欣賞國際間不同戲偶的設計與文化，並提供台灣布袋戲創作者更多跨文化、跨國界的觀摩機會。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君說明，台灣布袋戲一直都是世界偶戲藝術的一部分，期許這次的跨海策展經驗，如同絲路般，除了增進台灣與美國的友善情誼，同時創造獨有文化與觀光特色的交流機會。

布袋戲傳習中心藝術總監許嘉芬提到，台灣布袋戲的文化與技藝是門專業藝術，本次展覽出版的專書，是文化保存與傳承的路徑之一，未來透過大師班課程，系統性教學傳授台灣的傳統布袋戲技藝，將是傳習中心的首要任務。