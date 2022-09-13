笑容甜美，說起話來手舞足蹈的陳虹汶，正在永慶房屋擔任房仲經紀人，入行不到2年，她已兩次升遷，在28歲晉升百萬年薪一族。談起跌宕的工作經歷，連虹汶自己都覺得神奇，兩年前她好不容易在國外職場站穩腳跟，卻因疫情被迫停工，返台後投入過去從沒接觸過的業務工作，反而創造一次又一次的人生「薪」高峰，虹汶才發現，只要選對工作，年薪百萬一點都不難！

疫情失業陷困境 永慶「9個月x5萬」保障助轉職

「我常對自己說，沒有不辛苦的工作，那為什麼不給自己挑戰高薪的機會呢？」陳虹汶分享，過去在台灣從事餐飲業的外場服務，一個月只有27K，不只薪資低、工時長，想要排休還有許多限制，國定假日與周末幾乎都要上班，毫無自己的生活！為了追求高薪收入，虹汶選擇到新加坡工作，突破低薪困境的同時，也完成在國外生活的人生體驗。

因疫情回到台灣後，虹汶沒有重回熟悉的餐飲業，而是將目標鎖定在能創造高薪的房仲業務。虹汶表示，「我知道自己想要的生活是什麼，業務工作無薪資天花板，既然要拚高薪，當然要選擇成交總價最高的房仲工作！」說到轉職經歷，陳虹汶直言，轉職的不安全感是來自於沒保障，但永慶提供業務新人不綁約、不扣款的前9個月每月5萬收入保障，不用擔心菜鳥時期沒業績就沒收入，中途離職也不會追討，所以她在轉職前一點也不擔心！立下百萬年薪的目標，踏出舒適圈，安心學習！

一對一師徒制 房仲菜鳥不怕沒人帶

「轉職最怕的就是沒人帶、沒人問，沒想到永慶連這都幫新人想好了！」陳虹汶分享，永慶擁有「一對一師徒制」培訓，新人報到當天就能跟著學長姊跑商圈、接待客戶，還會陪同新人帶客戶看屋、說明屋況環境，從做中學，累積充足的實戰經驗，就算是先前毫無銷售經驗與房市背景的菜鳥房仲，也能快速上手。

此外，永慶成熟的團隊共戰文化，也讓陳虹汶發現，在永慶做業務跟一般傳統房仲真的不一樣！在永慶，經紀人拚業績不用單打獨鬥，若有跨店跨區的銷售需求，同事都很樂意隨時支援、給予協助。且永慶身為科技房仲的代表品牌，透過近300家門市的聯合銷售網，現有物件與客戶需求都一目了然，不用盲目開發客源、拜託人情消費，讓虹汶在入行第二年就成功晉升百萬年薪一族，與轉職前的餐飲服務工作「薪」境差異極大。

團隊共戰精神深植永慶房屋的企業文化，學長姐都會主動指導業務新人，讓陳虹汶(前排左一)能快速上手業務工作。(圖/永慶房屋提供)

彈性工作8小時 不加班也能成為百萬級業務！

只花兩年就從房仲素人升遷至業務襄理的陳虹汶分享，永慶的月月晉升制度無年資限制，只要業績達標就能加薪，今年還未結束就晉升8級，讓她的平均月收入在7萬以上！創造人生「薪」高峰的同時，永慶的「彈性工作8小時」制度，也讓重視生活品質的虹汶，每個月都能提早安排休假行程，利用每個小旅程為自己充電，讓生活不被工作綁架，保持熱情，往兩百萬年薪目標邁進！

「萬事起頭難，只要保持積極不心急的學習態度，人人都可以成為百萬級業務！」陳虹汶鼓勵想爭取高薪的求、轉職者，永慶房屋不只給業務新人前9個月5萬保證，一對一師徒制培訓也讓無業務經驗、房市知識的人能安心學習，只要持續進修自己的業務能力，不用加班也能年年收穫百萬年薪！

陳虹汶只花兩年就從房仲素人升遷至業務襄理，平均月收入在7萬以上，正以兩百萬年薪為目標邁進。(圖/永慶房屋提供)