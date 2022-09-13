為帶動年輕人創新創業，台中市工商發展投資策進會整合全市14所大專院校，成立「台中市創業育苗資源共享平台」，舉辦創業實創課程，歷經2個多月實戰訓練課程，13日結束一對一創業團隊輔導。工策會強調，藉此盼搭起產業界與學校的橋梁，培養在地新創團隊競爭力，建構新創業生態圈。

這次工策會整合的14所大專院校，包括中興、東海、靜宜、暨南大學及台中科大、台中教育大學、朝陽科大、嶺東科大、建國科大、亞洲大學、虎尾科大、弘光科大、雲林科大、龍華科大，透過校際資源共享與專家的輔導，讓青創團隊築夢踏實、能完成創業計畫。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，此計畫延續2020年，透過建立跨校資源共享平台的方式帶領學生邁向創業之路，除舉辦校際交流以及創業競賽，今年更增設「創業巴士」活動，帶領學員參訪各創業基地、與創業家實務交流，拓展青創團隊視野。

中興大學教授林谷合指出，來自各領域的優秀教師針對草創初期團隊，提供供一系列精實課程與輔導，為期2個月的課程內容涵蓋創業團隊建立與分工合作、創意思維、創意思考與應用實務、跟著地方創生創業去等，並透過一對一輔導方式，協助團隊完成營運計畫撰寫，並提供資源整合。

林谷合說，受疫情影響，課程採線上、實體同步，總計有51人參加，較原本預定的名額多了一倍，6個團隊中，「鈺太能源」提出家用太陽能發電系統、「Cloud」則藉由雲端技術協助盲人辨識家具位置團隊、「檸檬森林」倡導低碳與環境永續的自然農法，這些團隊已積極籌備成立新創公司。