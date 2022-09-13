台北市長柯文哲今進行任內最後一次總質詢。（陳薏云攝）

今是台北市長柯文哲八年執政任內最後一場總質詢，不過因為有部分議員缺席未質詢，導致中場休息近一小時，也讓人起疑是否已與柯文哲無話可說，柯文哲會後受訪表示，好的府會運作不用等到總質詢才來問，議員有意見，府會聯絡人馬上就通知開始做了，關係惡劣才需要靠總質詢的媒體壓力。

柯表示，議員有意見，府會聯絡人馬上就通知開始做，且市長跟議員以前有便當會，後來吃便當太貴了改成咖啡會，30分鐘把相關的問題釐清，並當場列管。柯強調，溝通管道很好的話，哪有什麼事情等到總質詢才來講。

另談起剩3個多月任期，柯表示，就認真過每一天，快樂過每一天，把事情做好，而外傳柯已經在物色2024總統競選辦公室，柯聽聞笑稱，我都還去找，更反問記者，「你有建議嗎，我都沒有還沒去看，要先籌到錢才能去租。」

而柯市府8年畢業展「城市博覽會」，被議員痛批斥資近9000萬，但參觀人次卻只有十萬，根本浪費公帑，柯文哲表示，都會檢討，並強調城博的意義，是把資料整理好後，透過城市博覽會向市民交代，也讓市政建設有共識，才能確保換人當市長，市政不會大轉彎。

柯表示，城博資料會再整理一遍，未來會放到網路以及市府2樓的探索館，城博的好壞不用人家講，市府都會反省自己。