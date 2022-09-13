分手理由百百種，但只說一句「我們不適合」就分手，連個像樣的理由都沒有，真的會讓人覺得很敷衍，不過《搜狐網》運勢專欄指出，獅子座、處女座、射手座雖然分手時總是把不適合掛嘴邊，但其實他們並不是在敷衍你，只是想以比較委婉的方式結束這段感情。

▍獅子座

獅子座以不適合作為分手理由其實是很普遍的，因為對他們來說，弱者是無法跟他們一起生活的，如果你不能在他們的人生道路上給予幫助，那就代表你配不上他，而當他們也意識到這一點，便會以「不適合」等委婉一點的理由來結束這段戀情。

▍處女座

你邋遢的壞習慣可能會讓處女座忍無可忍，最終以不適合為理由和你提分手。處女座追求完美，對另一半更是如此，即便只是一個無傷大雅的小細節，只要破壞了他們眼中的完美，他們就不會輕易妥協，所以和他們相處，就必須接受他們處處追求完美的個性，小心別踩到他們的底線。

▍射手座

以不適合當作分手理由，多半是射手座會做出來的事，不過他們可不是在敷衍你，只是對於熱愛自由的他們來說，不適合就是一段感情最大的阻礙，因此一旦發現彼此不適合，他們便會實話實說，讓兩人能重獲自由，尋找更適合自己的人。