受到颱風外圍環流影響，最近天氣時雨時晴，不少機車騎士為了避免弄濕鞋子，都會選擇穿拖鞋上路，但日前有網友在等紅燈時目擊，有人在雨天時穿「洞洞鞋配襪子」，這種毫無防水功效的穿搭，讓許多人不解，不過卻有內行網友點出，多穿一層襪子其實能避免染病上身。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發出一張照片，只見一名在等紅燈的機車騎士，雨天時身穿雨衣和拖鞋，但他後座的乘客居然穿著洞洞鞋配上襪子，這樣的穿著搭配毫無防水功用，讓人不禁感到納悶。

照片曝光後引起討論，有網友無法理解這種穿搭概念，紛紛留言，「襪子弄濕的感覺超噁的」、「襪子濕掉會臭到不行耶…」、「平常拖鞋配襪子可以，下雨天襪子濕掉根本邪門」，不過卻也有人說，「襪子配洞洞鞋根本絕配！」、「我承認我也會這樣搭」。

對此，有內行網友表示，穿洞洞鞋配襪子其實好處多多，一方面可以不必擔心鞋子會磨到腳跟破皮，另一方面則是因為長時間光腳穿拖鞋或涼鞋，腳底容易沾染泥沙，產生「黏黏的」不適感，除此之外，還有網友表示，路上的水坑容易暗藏危機，如果不慎沾染髒東西，恐怕會讓腳底長出黴菌或雞眼，因此多穿一層襪子，可以減少感染機會。