許多民眾都會趁著中秋連假揪團烤肉，不過隨著連假結束，某些相關食材卻是應勢下跌。一名網友就分享，有家全聯趁著在中秋節進了大量吐司，但因為供過於求，標價37元的吐司下殺到特價29元仍是賣不出去。有內行民眾分享，許多人覺得該款吐司太乾燥，但其實只要在處理前在吐司上噴水，就能變得像是剛出爐般超美味！

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，「烤肉節過後吐司特價一條29，雖然貼標價37，但是吐司上面有貼標特價29」。觀察照片可以發現，全聯的白吐司層層堆疊到了一定高度，且全部都貼上了「超值」的特價貼紙，不過似乎仍是乏人問津。

一名網友分享，中秋節後全聯的吐司陷入滯銷，就算打折特價也乏人問津。（翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書）

對此，許多人紛紛回應，「每年中秋節後，幾乎都可見全聯吐司牆…」、「人類真是地球最大的毀滅者」、「今天全聯超多特價肉品，應該都是中秋留下的」、「這個真的超難吃！買過一次不會想再回購！」。

另外也有不少內行人分享吐司好吃秘訣，「以買回去用2層塑膠袋包好冷凍，要吃的時候噴一些水，放烤吐司機烤過就很好吃」、「買回家凍起來，想吃多少拿多少出來，放電鍋蒸，外鍋水不用太多，蒸一下下就好了，簡直像剛出爐的那麼好吃」。