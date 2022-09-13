成人片女優吳夢夢擁有天使臉孔和F級身材，因曾受英國BBC專訪被冠上「台灣第一女優」的封號，因親民態度廣受粉絲喜愛。近日她也開始經營Youtube頻道，最新一支影片找來2名攝影師，分享外拍過程的真實案例，不僅曝光工作時常被「凹尺度」，甚至有2名小模的案例，在攝影師哄騙後被扒光，甚至摸胸騷擾。

吳夢夢在新片中，找來「石見三也」以及「小胡阿信」2名資深攝影師，向大家分享小模外拍的暗黑內幕，其中小胡阿信就爆出，攝影師可能單獨約小模到不熟悉的地方，比如最常見的就是旅館；石見三也踢爆，她見過可攜伴的案例，到了片場卻想支開陪同者，她表示千萬不可答應，否則很容易被凹尺度。

吳夢夢邀攝影師談外拍黑幕，最常見的就是去旅館要有警覺。(圖/思春社 Youtube)

吳夢夢一聽完後也說，自己拍攝時常被「凹尺度」，很常遇到攝影師向她要求：「那你胸貼可以不要貼嗎？」、「那你內衣可以不要穿嗎？」這些其實都算凹尺度的一種；她也分享有兩名朋友，被攝影師用話術扒到上空，接著忽然被用力親吻，另一位則是被摸胸騷擾，期間還對肚子一陣亂摸，感嘆根本是在騷擾。

吳夢夢認同不能隨意讓陪同者離開視線，同時分享自己拍攝常被凹尺度。(圖/思春社 Youtube)

吳夢夢說有2名朋友被扒光後，一名是被強迫親吻，另一名甚至被摸胸亂摸。(圖/思春社 Youtube)

吳夢夢指出，攝影師會用嫌棄身材的話術，再找機會吃豆腐，這種時候要有警覺心，另一方面，外拍前必須去思考被親友看到後，自己會不會不能接受，在這樣的拍攝前提下，才會是自己真正能接受的尺度，此外她也強調，外拍前應該向朋友打聽、或者到臉書相關社團，仔細了解攝影師的風評，以避免踩雷。