台中市長盧秀燕認為，最務實的還是請中央盡快審查捷運藍線。（張亦惠攝）

台中市水湳轉運中心日前動工，13日台中市議會市政總質詢議員林祈烽批，轉運中心開工做半套，銜接國道的聯絡道沒有同步完工，憂心中清交流道跟台灣大道交流道將會嚴重塞車，更質疑朝馬跟大甲轉運站還有沒有要蓋？台中市長盧秀燕回應，最務實的還是請中央盡快審查捷運藍線。

林祈烽表示，如果水湳轉運中心沒有與國道一號高架連接，115年完工後，國道客運都從中清交流道進出平面道路，車流就會回堵到市區、台灣大道交流道，非常嚴重。林祈烽指出，交通局有和公路總局及高公局是否已協調？未來動線、徵收等要如何規畫，目前都沒有看到，水湳轉運中心的動工只是做半套而已。

林祈烽問盧秀燕，前任市長任內規畫了8處轉運中心，盧市長上任後僅剩台中、水湳、豐原和烏日4處，西屯朝馬和海線的大甲轉運中心，市長到底還要不要蓋？台中市長盧秀燕說，水湳轉運中心會聽取業者建議檢討，但中捷藍線一直卡住，做朝馬轉運中心是否能發揮最大功能有待商榷，最務實的是請中央盡快審查藍線計畫。

盧秀燕也表示，水湳和朝馬距離很近，水湳轉運中心蓋下去，客運業者搞不好統統跑到水湳去，不想待在朝馬，所以現在無法給具體答覆，隨著時空不一樣，市府都會納入考慮。

交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心都有預留與國道、捷運及人行立體通廊的銜接空間，相關銜接空間都要再與各單位討論，但轉運中心的興建速度比較快，所以有預留界面讓時機成熟後可以銜接上；中清交流道的問題，市府與高公局討論已久，國道一接台74的工程，就是在解決交通道塞車的問題。

葉昭甫補充，市府會透過捷運藍線把一些車站做聯合開發，未來朝馬轉運會透過捷運的結合，有點位、也找了相關的地主做商討，政府會與民間合作解決朝馬交通轉運的問題。