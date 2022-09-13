莎莎抱怨姚元浩工作就像王爺附身。（好看娛樂提供）

鬼鬼夢想要開服飾店。（好看娛樂提供）

庹宗康謙虛表示現在很會控管情緒。

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》由庹宗康、炎亞綸、鬼鬼（吳映潔）、姚元浩、浩子（謝炘昊）和莎莎（鍾欣愉）共同主持，在開店之前特別針對6人的情商（EQ）和財商（處理金錢的能力）進行自我評量，莎莎忍不住抱怨，「姚元浩一進入工作狀態就會像王爺附身一樣，使命必達完成自己的任務，也會像小屁孩一樣恰恰ㄉㄧㄡˊ，我很怕自己不小心EQ開關壞掉對他爆炸，拉低我的情商。」

姚元浩接著說：「自己進入工作狀態就會要求完美，以前我常不顧成本只想給客人最好的，希望未來可以學會把錢花在刀口上，開創CP值超高的服務提供給客人最好的體驗，這次具體要開什麼店，我們都還被蒙在鼓裡，但越來越刺激」。

炎亞綸表示自己情商跟財商都拿滿分並驕傲說：「臉就是創造財富的流量密碼。」有演藝圈「經營之神」封號的庹宗康謙虛說：「年紀到了這個時候，對很多事情有經驗能控制自己的情緒、比較能退一步想，但還是會因為某些原因，突然讓自己獅子座的個性出現，突然爆裂一下，還在學著自我調整，原則上不會像年輕時那麼衝動，對生意的想法要跟年輕人不間斷的學習，才能暸解時代的趨勢和演變做調整。」鬼鬼自評情商 3分（滿分10分）是傳說中的職場自走砲，因此常會有和同事的爭執，但是事後會很快和好不會記仇。浩子覺得自己的EQ很高，身為工讀生內心對某些決定雖然有質疑，但就是盡量擠出笑容來配合，可以勝任很多不可思議的任務。

由於製作單位對節目內容保密到家，讓外界對一舉一動都十分關注，日前6人相聚討論新開店的方向，鬼鬼率先回覆自己想開服裝店點名中山區高級地段走高檔路線，炎亞綸分享要開寵物店和冰店、姚元浩和莎莎想組隊開動物園，莎莎說：「因爲發現有個新職業可以當美人魚。」庹宗康要開衝浪店因為不需要太多的服務，浩子靈機一動說可以開歌舞廳，正當六人天馬行空分享時，炎亞綸突然發現製作單位別有預謀，連忙提醒大家說：「我們講這麼多會不會變成真的！」《嗨！營業中》將於10月1日起每周六晚間8點在台視首播、10月2日起每周日晚上8點於衛視中文台重播。