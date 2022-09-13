繼林口及士林展示中心雙雙插旗後，台灣福斯汽車看準新店地區經濟發展及都市規劃，便利交通及人口快速流入，攜手豐舜汽車迎來Volkswagen 新店展示中心正式開幕，除了遵循新品牌識別規範外，更以德國原廠標準設計全新落成，提供新車及售後保養服務，給予消費者快速便利高品質體驗。

於此同時，台灣福斯汽車預計第4季汐止Volkswagen展示中心正式營運、揭幕Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車，並且帶來台中及屏東Volkswagen快捷保修站的落成，屆時將以嶄新面貌，為每一位新車車主提供最優質的車輛整備服務。

Volkswagen新店展示中心結合挑高的空間規劃，落地帷幕玻璃帶出明亮視野，將寬闊舒適盡收眼底，全新設計的五大車輛展示區，可依照消費者用車需求體驗適合車款，重點產品展示區則有專屬可變色調天幕和LED螢幕播放最新產品資訊，自信飽滿的品牌識別搭配數位化的產品規格立牌，方便消費者詳細完整的閱讀規格配備、車輛相關影片以及最新銷售方案，專業的銷售顧問團隊將透過平板電腦作詳細解說，隨時提供零時差的產品資訊。全新落成的新店展示中心不僅整合數位化賞車體驗，更帶來車主愜意舒適的休憩空間，可輕鬆享用風味小點及美味飲品。

為慶祝Volkswagen 新店展示中心的正式營運，台灣福斯汽車首次帶來全新23年式The Golf GTI經典駕馭版，以經典造型與性能表現風靡全球市場，滿足性能車迷對操駕樂趣的渴望，奠定「傳奇鋼砲始祖」的地位。

The Golf GTI 經典駕馭版採用EA888 2.0升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力245ps，最大扭力37.8kgm，搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，同時具備VDM車輛動態管理系統，可有效的控制XDS主動式電子防滑差速器及 GTI專屬前軸電子液壓式限滑差速器VAQ，以調整最佳的內外輪差，結合全面標配的DCC主動式底盤控制系統，讓懸吊阻尼更快速地調整最佳設定，每秒偵測及調整阻尼硬度可達 200 次，讓過彎轉向精準及速度大幅提升，提升動態駕駛表現。