又要怪他？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，除了窮於回應去年慈濟捐BNT疫苗遭擋的爭議外，今(13日)還被發現滷肉飯美食圖盜用網紅照片。國民黨台北市議員徐巧芯指出，有綠營粉專聲稱是「文宣部」出問題，但文宣部掛頭牌的是陳時中的兒子「陳彥安」，讓她大酸，看來還是只能讓「那個人」繼續揹鍋了，暗酸陳時中團隊裡另一位爭議人物「焦糖」陳嘉行。

徐巧芯今(13日)在臉書發文表示，陳時中的政二代團隊被公布的時候，民進黨說他們的政二代不一樣，從基層做起又專業，結果這個團隊除了偷窺人家上廁所的宣傳片，以及百變人設之外，最新力作就是盜圖。

她指出，網路盜圖是任何競選團隊都知道不能犯的低級錯誤，現在很多人都在問這個包到底是誰出的，網路上看到綠營粉專聲稱自己知道內情，直接指出是「文宣部」出問題。

徐巧芯強調，如果側翼的爆料為真，根據競選團隊通訊錄，文宣部掛頭牌的是「陳彥安」，也就是陳時中的兒子⋯⋯這要怎麼處理？看來還是只能讓「那個人」繼續揹鍋了。並標註「那個人辛苦了」、「專業揹鍋俠」。

台北市議員游淑慧留言表示：「又不是風景圖和外太空圖需要偷別人的，難道連個食物照都拍不好嗎？擺幾盤吃的，好好照，有多難」，其他網友也紛紛表示，「焦又扛（徐：焦扛哥哥）」、「古有『孟不離焦，焦不離孟』象徵深厚友情，今有『扛不離焦，焦不離扛』象徵專業揹鍋，你終究要扛的，那為什麼不一開始就扛？」、「這應該算是坑爹吧？」