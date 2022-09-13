台東縣府與知本老爺酒店合作推出「台東咖啡手沖快閃活動」，咖啡師現場沖煮咖啡，免費提供旅客享用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東咖啡具自然環境優勢，台東縣府致力推動咖啡產業，創立「太平洋左岸台東咖啡」品牌，今年與知本老爺酒店攜手合作，自9月起每周假日下午2時至5時，民眾可在酒店中庭咖啡吧免費享用知本樂山在地咖啡。

台東縣咖啡種植面積全台第3，約143公頃。饒慶鈴表示，台東咖啡深具自然環境優勢及發展潛力，無論是南迴、縱谷或是東海岸地區，咖啡農們持續精進咖啡種植、烘焙技術，逐漸形塑出在地咖啡的風味特色，加上台東得天獨厚的山海景致配上咖啡，讓許多人發現台東咖啡的美好。

農業處長許家豪說，知本老爺酒店為台東知名的五星溫泉度假酒店，位於知本溫泉區內，是旅客住宿首選。這次推出「台東咖啡手沖快閃活動」，使用「台東樂山溫泉咖啡」所生產的咖啡豆，以知本溫泉水洗發酵處理咖啡，同時利用溫泉地熱乾燥使得咖啡豆的焦糖香氣更加濃郁，希望旅客前來品嚐最道地的台東咖啡。

縣府表示，此次打造「太平洋左岸台東咖啡」區域咖啡品牌，結合台東近年推動的慢經濟，藉由咖啡的香氣及風味，感受人與咖啡串連起的在地體驗，建構出台東咖啡慢文化，也期盼藉此帶動台東咖啡產業的振興、提升市場競爭力，並活絡地區的發展與觀光事業。

許家豪指出，為提升台東咖啡軟實力及精品發展，縣府農業處持續輔導農友田間管理、病蟲害防治，提供肥料補貼、爭取機具補助等，並辦理精品咖啡評鑑，今年另將舉行杯測和烘焙技術研習。

未來規畫架設「品牌導覽網站」，可查詢在地咖啡莊園品牌資訊，運用360度環景攝影技術讓用戶彷彿身臨在台東咖啡園，民眾更快認識品牌魅力，讓大眾都能喝到台東在地生產的好咖啡。