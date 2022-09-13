高雄一家補習班蔡姓前員工和楊姓老闆有勞資糾紛，楊男指控蔡女沒經過他同意，在職時常常從補習班裝水回家喝，告蔡女竊盜不起訴。楊男另提民事訴訟，向蔡女求償2萬4900元，一、二審法官認為蔡女裝水1年多，楊男未明令禁止員工裝水回家，蔡女行為楊男一直都知道且默示同意，判楊男敗訴定讞。

楊男指控，蔡女在職249天，每天都拿容量600毫升的礦泉水空瓶裝飲水機的水、帶回住家飲用，造成他財產損害，怒告楊女竊盜，但檢方認為無證據顯示蔡女偷竊，處分蔡女不起訴。

楊男認為，自己經營補習班，要支出水電、人事成本，飲水機保養、換濾心也要花錢，依以每瓶水20元計算，另向蔡女求償2萬4900元，

蔡女強調，裝水都有經過主管及人資組長同意，她也並非天天裝水，平均每次裝2、3瓶。蔡女懷疑此事和老闆資遣她、心生不滿有關，認為調解程序已完成，楊男已給付她4萬3000元和解，依法「兩造僱傭關係存續期間之權益其餘請求拋棄」，事後又挨告實在不合理。

補習班兩名員工證稱，都知道蔡女住處沒有飲水機，也都看過蔡女裝水回家。法官認為，飲水機上方就裝有裝監視器，楊男不可能不知情。楊男若不同意，大可明白告知禁止，但楊男從未制止。

一審判楊男請求無理由敗訴，楊男不服上訴，強調其它員工知道蔡女裝水回家，不代表他也知道，裝監視器目的是要檢查是否有外來人士，他並不會時常查閱，不能這樣就認定他默許。

二審高雄高分院法官認為，原審無違背證據法則、經驗法則的判決違背法令情事，判楊男敗訴確定。