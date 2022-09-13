屏東縣社區志工落實巡、倒、清、刷四步驟，盼減低病媒蚊密度。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

疾管署公布國內累計共11例登革熱本土病例，其中鄰近屏東的高雄市已達9例，由於高屏生活圈日常往來頻繁，屏東縣政府為此嚴正以待，同時提醒民眾前往高雄市活動應小心防範，加強防蚊措施，盼力守連續6年零本土病例。

疾管署發現，高市本土登革熱病例近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，均因居住地鄰近9月10日公布個案，於接受擴大採檢後確診，且病毒與其他案均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。

屏東縣衛生局長施丞貴表示，目前時序正處登革熱疫情好發期，隨新冠疫情社區化，邊境管制逐步鬆綁，國際登革熱疫情嚴峻，鄰近國家如越南、寮國、菲律賓、泰國等疫情均處高峰或持續上升。

如登革熱隨民眾自流行地區入境，約5至7天潛伏期後，於登革熱病毒血症期間，經由環境中孳生的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬，便會造成登革熱病毒在社區傳播；施丞貴也提醒入境民眾，登革熱部分症狀與新冠肺炎相似，應提高警覺盡速就醫。

屏東縣環保局長顏幸苑則強調，今年7月已超前布署，結合全縣33鄉鎮市環保志工及社區共1400人，進行大規模孳生源清除工作，同時教導民眾針對居家周圍環境如何避免產生孳生源外，藉由民眾於戶外找出積水容器數量多寡而拿獎品競賽，以寓教於樂方式，增加民眾防治登革熱觀念。

顏幸苑指出，近日常有降雨機會，雨後容易產生容器積水現象，登革熱防治重要方法極為簡單，即為落實巡、倒、清、刷四大步驟，若經政府通知或公告應清除而不清除時，可裁處1200至6000元罰鍰，唯有徹底清除積水，才能減低病媒蚊密度。