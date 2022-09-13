榮剛(5009)8月營收為11.08億元，年增30.5%、月增0.47%，符合法人預期；累計1-8月自結合併營收79.89億元，年增48.1%。榮剛受惠航太用鋼需求提升，順利帶動營收維持11億元水準。法人認為，航太需求回溫帶動榮剛航太產品出貨成長，並可優化產品組合及毛利率，明年新廠投產帶動產能擴增，對榮剛的投資建議為區間操作，優於大部分鋼鐵個股的中立評等，目標價給予33元。

雖然外資連5日賣超4208張，但多方力挺，周二榮剛早盤翻紅，股價續升，量縮收漲0.7%報28.9元。

法人認為，榮剛受惠航太用鋼需求提升，順利帶動營收維持11億元水準。原料方面，目前國際鎳價每公噸約21000美元，預期鎳價再跌的機會已經不大，因為電池帶來的鎳需求增長並未因全球景氣的疑慮而降溫，反而在石油及煤的供給緊張之下，能源轉型及電動車趨勢帶來的電池需求將維持熱度，將使鎳的需求維持穩定的成長速度。

產業趨勢來論，目前空巴及波音皆看好航太需求在2022年可以開始回升，在2023年需求成長將推動新機出貨量增加，將同步推動航太零件的訂單量，商用飛機的需求量將回到每年3~5%的成長，而在維修方面將在解封後有較明顯的成長。預期隨著商用飛機需求回升，可讓低迷的航太零件需求回溫。

在第二季接單滿載及高毛利產品組合增加的情況下，公司有信心第三季及第四季的營收與獲利將表現更好，營運佳績可期。榮剛2022年本業受惠航太需求回溫帶動的航太鋼材出貨成長及特殊鋼價格上升推動營收成長，且業外有處分廠房利益，貢獻EPS約0.55元左右，法人預估，稅後EPS達4.65元。