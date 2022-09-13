全家(5903)積極佈署電動汽機車「生活充電圈」，並計畫將服務擴大至電動自行車，全家便利商店預估，年底前機車電池交換站將擴點至200店、明年上半年汽車快充站擴點至20店。

據全家內部數據顯示，「全家」機車電池交換站一年協助420萬名騎士節能減碳，服務上線至今累計減碳成效，約等同101座大安森林公園的吸碳量，為推動共享經濟、綠色運具，全家擴大與Gogoro Network合作，提供電動機車簡單、便利的電池交換服務。

全家表示，根據統計，2021年Gogoro Network帶來420萬人次集客效果，等同於協助420萬騎士節能減碳。服務上線至今，累計減碳成效約等同101座大安森林公園的吸碳量。「全家」預計至今年底前，全台將達200店設置設置GoStation，遍及北中南東，為超商通路之冠，有效支援綠色移動。

近年電動車使用者逐漸增加，台灣2040年亦將禁售燃油車，全家攜手合作夥伴特爾電力、泓德能源子公司星舟快充，除希望降低空汙帶來的環境影響，亦看準充電營運商機，給消費者最佳的生活充電支援，考量苗栗是全台電動車充電樁相對稀少的地點，與特爾電力合作的首站快充站將落腳苗栗頭份田寮店，全家預計，年底前佈建5處電動車快充站，明年上半年全台將拓展20店提供汽車充電服務。

此外，全家24小時共享行動電源租借站，已擴點超過1300店，密度為超商第一，讓出門在外民眾不擔心電池亮紅燈；今年Q4更將率同業之先，於彰化田尾推出首間電動自行車租用測試店，提供低碳移動新選擇。