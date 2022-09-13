馬光-KY(4139)8月營收為今年次高，9月因為併入星國骨傷專科，營收動能強勁，新加坡政府全面解封有利當地業績表現，第4季又為傳統旺季，再加上併購新康效益顯現，第4季營收有機會挑戰單季新高，2022年全年度營收有機會成長1成左右。

馬光總經理黃傳勝說，公司將積極拓展東南亞及大陸天津的市場，目標在2025年在兩個市場拓展合計百家的據點，其中星、馬以中醫為的診所將達75家，天津則為25家。

馬光未來專心做兩件事，黃傳勝指出，第一專心做診所的連鎖複製，第二是天津目標每年開3家診所。他說，天津當地剛開始展店的1~2年內，因為房租、折舊及薪水，並不會有什麼獲利，不過一旦拿到醫保後，3個月內會大幅的成長，天津馬光在天津為民營醫療機構唯一的慢病管理專家，專有地位將難以被取代。

馬光在新加坡營運並未受到疫情的影響，營業額仍呈現成長的情形，新加坡政府已在8月宣布，除大眾運輸及醫療機構外，取消室內戴口罩的規定。黃傳勝說，婦幼專科診所、以新康品牌擴展中醫骨傷專科，以及收購新康開始展現效益，預期一直到明年的9月都可望迎來月月成長的趨勢。

另外，在天津馬光方面，社區智慧醫療旗艦店水木天成今年6月中旬正式開幕，開幕至今病患數逐月倍增，預期可於今年第4季達損益兩平。天津馬光接下來仍會持續擴增社區醫療門診部，目前已有2家門診部已裝修完成，預計將於第4季取得醫保資格並開業。

天津馬光持續擴增糖尿病慢病管理規模，除了在水木天成門診部設置慢病管理中心外，在政府防疫規定許可下，將陸續開辦各項衛教課程、慢病營養調理等講座，期待能收治更多的糖尿病病患，且提供其更專業及全面的照護。