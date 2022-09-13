桃園市是最年輕的直轄市，但具高危險妊娠及新生兒照護能力的急救責任醫院都集中在北桃園，議員鄭淑方13日為南桃園兒童和孕婦請命，市長鄭文燦說，國軍桃園總醫院也有24小時兒科急診、4大婦產科也有3家在南區，他不諱言推動桃園市立兒童醫院是市府目標，會再研擬區位照顧全市幼童。

鄭淑方說，桃園市是六都最年輕、人口成長最快城市，升格8年來增加21萬人，兒童就醫需求隨之增加，但屬於重度級急救責任醫院、可提供24小時兒科急診服務的醫院，桃園僅有林口長庚醫院和衛福部桃園醫院，都分布在北桃園，希望市府應著手研議在南桃園設置市立桃園兒童醫院的可行性。

鄭淑方也強調，市立桃園兒童醫院應落腳在楊梅，透過國道一號可以擴及中壢、平鎮，透過台66則同步可以照顧大溪、龍潭、新屋、觀音的家庭，甚至連新竹縣的孩子都有機會受益，力促利用兒童醫院整合兒科醫療資源、建立兒童疾病資料庫、強化兒科臨床照護病床，建構完整兒童醫療照護網路。

鄭文燦說，南桃園的國軍桃園總醫院，有小兒科24小時急診服務，和桃園醫院一樣有市府預算挹注，而林口長庚醫院服務範圍比較大，擴及雙北甚至中南部。他也提到，桃園4大婦產科醫院，宏其、秉坤和宋俊宏3家都在南區，只有秉坤在北桃園，11家責任醫院小兒科病床總計有逾370床，小兒科病床尚屬足夠，疫情期間長庚甚至一半以上都收雙北的幼童。

鄭文燦不諱言，兒童專科醫院全國都少，推動市立兒童醫院是市府目標，會考慮地方需求，評估設在南桃園的可行性。

衛生局指出，全市嬰兒專用病床有133床，2019年也通過桃園區成立1家婦幼醫院，目前該醫院籌備處正準備申請建照中，而全市11家急救責任醫院，共有新生兒加護病床59床、兒童加護病床29床、一般兒童病床287床，總計全市有375床，林口長庚醫院則設有兒童大樓。